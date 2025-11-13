Los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa rompieron el silencio: Contaron cómo es la vida en la cárcel en un documental

NACIONALES

Este jueves se estrenó “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, una serie documental en la que rompieron el silencio seis de los ochos rugbiers condenados. En sus palabras aparece una mezcla de culpa, vergüenza y un intento de reconstruir la propia identidad en medio del encierro.

La serie, que salió por Netflix, no solo revive el ataque en Villa Gesell, sino también la historia que siguió: la de los ocho jóvenes que pasaron de ser un grupo de amigos a converstirse en las caras más repudiadas del país. Desde el penal de Melchor Romero, algunos de ellos reflexionaron sobre lo ocurrido, sobre sus familias y sobre la vida que dejaron atrás.

Qué dijo Máximo Thomsen

Máximo Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del crimen y condenado a prisión perpetua, aseguró que quería que el juicio en Dolores “se haga lo más pronto posible”.

En paralelo, recordó los primeros días en prisión: “No quería que me venga a ver nadie porque tenía mucha vergüenza. Mi mamá me decía: ‘Yo sé que vos no hiciste nada’, pero le dije: ‘Mamá, estuve ahí. No quiero que te lleves ninguna sorpresa’. Desde el primer momento le conté todo lo que pasó, porque entendía que si había hecho algo lo tenía que decir”.

Además, repasó cómo empezó aquella noche trágica: “Habíamos llevado mucho alcohol de Zárate para no gastar tanto en el lugar. Nos instalamos en la playa del centro, estaba llena. Nos pusimos a tomar como a las cuatro de la tarde”.

En su relato, el momento del ataque aparece como una secuencia confusa y, según sus dichos, sin planificación. “Sentí dos golpes y uno de los chicos me ayudó a levantarme. Me dejaron en la rampa de la salida de emergencia. Mi conflicto fue con los de seguridad, en ningún momento miré quién estaba peleándose o algo”, sostuvo.

También habló de su vínculo con el rugby, su padre y la relación con su madre después del crimen. “Pasé por todos los deportes y no me iba adaptando. Cuando opté por el rugby por la admiración que le tengo a mi papá, que jugó mucho tiempo, me fue gustando. Yo no era muy destacado, pero era rápido y metía muchos puntos”, contó.

La palabra de Ciro y Luciano Pertossi

Luciano Pertossi, otro de los condenados a perpetua, consideró que en el juicio se los juzgó “por otro lado”. También habló del impacto en su familia. “Era mucha angustia, uno por un acto que pasó en la vida termina con el papá hablando en un juicio por vos. Me hace mal pensar en mi papá. Nunca en mi vida pensé en poner a mi familia en una situación así”, dijo. Y agregó: “Rezo mucho. Después de todo lo que se vive acá adentro, uno madura muy rápido”.

Su hermano, Ciro Pertossi, también condenado a perpetua, indicó: “Nosotros ya estábamos condenados de antes. Era imposible que de ahí saliéramos con algo a favor”.

A su vez, hizo referencia a su padre: “Verlo a mi papá estar tan mal fue muy feo, pero también estoy muy agradecido, porque no le importó quién lo estaba viendo. Se plantó ahí a defenderme”. Y dejó una frase que revela cierta toma de conciencia: “Esto me sirve para darme cuenta de la buena vida que tenía y no la valoraba”.

Enzo Comelli: “Estoy muy arrepentido”

Enzo Comelli, también condenado a perpetua, fue directo: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, 100%. Y me voy a arrepentir siempre. Sin intención de haberlo causado, pero arrepentido, al fin y al cabo”.

Blas Cinalli y Ayrton Viollaz

Blas Cinalli, quien tuvo una condena de 15 años de cárcel, habló sobre la violencia y el entorno familiar. “Dicen que es de la casa la violencia, pero ella -su mamá- nunca me inculcó la violencia a mí. En ese momento me daba mucha impotencia”, dijo.

Ayrton Viollaz, que también recibió 15 años de prisión, resumió lo que recuerda del crimen: “Era de madrugada y estábamos borrachos. Ninguno tenía en la cabeza lo que había pasado”.

Pero también habló del futuro: “Tengo esperanza, sé que en algún momento voy a tener que continuar con mi vida afuera de esto y espero que sea de la mejor manera”.



