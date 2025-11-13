Peligro para la salud: La ANMAT retiró del mercado 7 cafés con registros falsos

NACIONALES





La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este jueves la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país —incluidas las plataformas online— de los productos Caffé del Doge, Café Sol, Caffé del Ponte Rialto y Expresso Café Crema.

El organismo adoptó esta medida tras comprobar que sus envases mostraban registros sanitarios falsos o inexistentes. La disposición rige para todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

De acuerdo con la Disposición 8385/2025, la investigación comenzó tras una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) por el producto “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend”. Al verificar los datos, el organismo determinó que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) y el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) consignados en los envases eran inexistentes o no vigentes.

Durante los operativos se detectó que las plantas involucradas no contaban con habilitación sanitaria, fraccionaban café para distintas marcas y usaban números de registro pertenecientes a otros elaboradores. ANMAT calificó los productos como “apócrifos”, prohibiendo su comercialización en todo el territorio nacional.

Empresas bajo investigación y sumarios sanitarios

La disposición ordena iniciar un sumario sanitario contra la firma “Caffé del Doge Argentina - Il Caffé di Venezia - Junio 1995 SRL”, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, y contra el titular de “Café Sol”, radicado en San Justo, provincia de Buenos Aires.

También se prohíbe la venta de cualquier producto que exhiba el número de registro RNPA EXP. N° 4050-141467, al tratarse de una numeración falsa o inexistente. La disposición ya fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires para garantizar su cumplimiento.



