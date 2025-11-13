Policías sacaban a los presos de la comisaría para usarlos como albañiles

Una serie de denuncias anónimas destapó un escándalo y puso en jaque a la cúpula de la Policía de Tucumán, tras comprobarse que sacaban presos de la comisaría para trabajar como albañiles en la casa de veraneo de una autoridad policial.

El caso tuvo una gran repercusión y ya provocó la caída de los máximos responsables de la Unidad Regional Norte. Hay cuatro detenidos.

Cómo se destapó el escándalo y la reacción oficial

Todo comenzó con llamados anónimos al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que alertaron sobre la presencia de detenidos y policías haciendo tareas de construcción en una casa que sería propiedad de Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte.

El funcionario informó de inmediato al gobernador Osvaldo Jaldo, y ambos recurrieron a la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, para esclarecer la situación.

La reacción oficial fue inmediata. En Casa de Gobierno se redactó un decreto que terminó con la baja inmediata de Beltrán y su segundo, el comisario Sergio Juárez.

Ambos estaban al frente de una de las jurisdicciones más importantes de la provincia, que abarca Trancas, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena.

La decisión fue contundente: no los pusieron en disponibilidad ni los pasaron a retiro, sino que directamente los echaron de la fuerza, lo que implica que por un tiempo no podrán jubilarse.

El decreto, firmado por Jaldo y Agüero Gamboa, habla de “conductas incompatibles con la función policial que afectan gravemente la confianza de la sociedad”.

La investigación y las pruebas clave

Según los primeros datos de la investigación, al menos cuatro detenidos habrían trabajado periódicamente en la casa de Beltrán, aunque el martes solo encontraron a dos.

Los presos eran trasladados en un patrullero y los efectivos que los acompañaban también realizaban tareas en la obra, cuando debían estar de servicio en la calle o cumpliendo funciones administrativas.

Fuentes cercanas a la causa revelaron a La Gaceta un dato alarmante: los detenidos estaban condenados por abusos sexuales y alojados en los calabozos de la Unidad Regional Norte, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia dispuso que todos los penados deben estar en cárceles provinciales.

Irregularidades graves y advertencia de la cúpula policial

“En estos casos no aplica la obediencia debida. Nadie puede callarse si ve semejantes irregularidades”, advirtió una fuente policial al mismo diario. Los presos solo pueden salir del lugar de detención con autorización judicial, y cada salida debe quedar registrada en los libros de la dependencia.

“Esta es una falta muy grave y tendrán que responder penalmente. Vamos a realizar una depuración en la fuerza. Los que cometan delitos se irán de la Policía”, sentenció el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

La fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán, quien fue convocado al D1 (oficina de recursos humanos de la Policía) y quedó detenido tras varias horas.

Juárez también fue aprehendido, aunque se presentó espontáneamente y entregó su celular. En su caso, la Justicia analiza si le corresponde responsabilidad por no haber denunciado las irregularidades de su superior.

El decreto: “Una respuesta ejemplar”

El decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad fue categórico: “Del análisis de la prueba producida, surge acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad disciplinaria de los agentes”.

Por eso, la sanción de baja fue considerada “la respuesta adecuada frente a la gravedad de los hechos verificados”.