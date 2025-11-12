Viajó 400 kilómetros para ver a un chico que conoció en Instagram y la dejaron plantada: la excusa que le dio

ZONALES

Lo que parecía el comienzo de una historia romántica terminó siendo una verdadera desilusión. Una joven viajó desde Mar del Plata hasta Buenos Aires para conocer a un chico que había conocido por redes, pero el encuentro nunca ocurrió

“Hice 400 km y me dejaron plantada. El chico no me contesta los mensajes”, contó en el video que acumuló más de 47 mil likes y 2800 comentarios. La joven explicó que viajó desde Mar del Plata hasta Buenos Aires, ciudad que no conocía para ver al chico por primera vez.

“El hombrecito me dejó acá en Buenos Aires, en San Martín. Encima yo no conozco Buenos Aires. Primero era gracioso, ahora es desesperante. Cuanto mucho me vuelvo a Mar del Plata”, relató ante el sorpresivo hecho.

En un segundo video, la chica detalló cómo había conocido al joven. “Al pibe lo conozco por Instagram. Copadísimo, venimos hablando hace un mes. Dije: ‘Bueno, me voy a pasar un finde, ¿Qué tan mal puede salir?’”, comentó.

Finalmente, el muchacho apareció horas más tarde con una insólita excusa. “Me contesta tipo cuatro de la tarde y me dice que se había dormido”, contó. Por lo tanto la influencer estuvo esperándolo por más de cinco horas.

“Se durmió porque había salido la noche anterior, cuando yo le dije que iba a venir. ¿Qué tienen los hombres en la cabeza? Me encantaría saberlo”, expresó indignada.





Los videos despertaron miles de reacciones entre los usuarios de TikTok, que no tardaron en opinar sobre la situación. “No hagan nada por un hombre, jamás”, “El problema no son los hombres, son los hombres que elegís vos” y “Quién en su sano juicio se movilizaría 400 kilómetros por un varón” fueron algunos de los comentarios más destacados.