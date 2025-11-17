Se entregó un hombre acusado de matar de seis balazos al novio de su ex en La Matanza

El presunto autor del crimen, un hombre de 31 años
identificado como Ariel César Collante, llegó armado con una pistola calibre
.380 y, tras una fuerte discusión con su exmujer, acribilló a Brian Enrique
Carabajal de seis disparos.
Inmediatamente después de presuntamente cometer el
asesinato, Collante se escapó en moto del lugar y estuvo prófugo hasta este
domingo, cuando se entregó en comisaría 2ª Sur.
La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, de
la UFI de Homicidios de La Matanza, quien imputó al detenido por el delito de
homicidio agravado.
Según confirmaron fuentes cercanas al caso al portal local
Primer Plano, el ahora imputado ya había amenazado previamente a la víctima.
Todavía, sin embargo, no están claros los motivos del ataque y si se trató de
un conflicto entre ellos o si fue, en realidad, una forma de venganza en contra
de su expareja.
Pocos segundos para matar
La violencia irrumpió en cuestión de segundos en González
Catán, minutos antes de las 22.30 del viernes. Las cámaras de seguridad
registraron la llegada de Ariel César Collante a la casa donde vivían sus
hijos, el estallido de los disparos y su fuga en moto.
Según la investigación, Collante había ingresado primero al
domicilio para retirar a los menores, pero se desató una fuerte discusión con
Carabajal, el novio de su exmujer, y la pelea continuó en plena calle.
Allí, de acuerdo con las pericias, el agresor sacó un arma y
abrió fuego: primero un disparo y luego otros cinco que dejaron a la víctima
tirada en el suelo sin posibilidad de defensa.
Cuando los agentes de la Comisaría 2ª Sur llegaron al lugar,
ya no hubo nada que pudieran hacer para reanimar a Carabajal.
