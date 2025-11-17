Home Ads Home Ads
ZONALES

Dos clubes de Mar del Plata deben afrontar deudas millonarias por un incidente ocurrido hace 17 años

cnm noviembre 17, 2025

Dos clubes de Mar del Plata se encuentran en una complicada situación debido a un juicio que se resolvió 17 años después de un incidente ocurrido en un partido de la Liga Marplatense de Fútbol: Al Ver Verás y Los Andes deben abonar una deuda de $35 millones cada uno por la agresión a una policía.

 

El conflicto judicial se generó en un partido de quinta división entre Al Ver Verás y Los Andes de Mar del Plata, jugado en 2008 en el predio del club del barrio Parque Palermo. Cerca del final del encuentro hubo una pelea entre los jugadores y un futbolista de Los Andes golpeó sin intención a una policía que intervino, lo que le provocó una fractura en el tabique.

 

La agente presentó una demanda contra la Liga Marplatense de Fútbol (LMF), el agresor y los clubes Al Ver Verás y Los Andes. El presidente actual de Al Ver Verás, Fernando Metz, contó a Mi8 que el "Duende" siempre estuvo "sujeto a derecho" y colaboró con la causa, pero en un principio Los Andes no se presentó.

 

"Se suspendió el juicio, y antes de que prescriba la policía lo volvió a accionar. La LMF apeló y la absolvieron. Finalmente, la deuda ascendió a $70 millones y se dividió entre Al Ver Verás y Los Andes, $35 millones cada uno", expresó.

 

El pago será a 15 meses y Metz sostuvo que el presupuesto de todo el año que viene se enfocará en pagar esa deuda, lo que complejiza la situación económica del "Duende". Por lo tanto, invitó a los socios y colaboradores de Al Ver Verás a adherirse a un sistema de débito automático por 15 meses para donar a partir de $5.000 mensuales a la entidad.

 

Además, quien esté interesado en hacer un aporte voluntario, puede transferir dinero al alias club.alver.veras.

 

El club fue fundado por Carlos De los Reyes, quien murió en agosto de este año y dejó un legado de trabajo y solidaridad. "El ejemplo que dejó Carlos fue no bajar los brazos y sortear los problemas. Vamos a salir adelante. Hay mucha gente que colabora hace años, como veteranos, ex jugadores. Nos gratifica mucho que lo hagan", dijo Metz.

 

"Trabajamos a diario para que los chicos tengan una tarde de fútbol, un cumpleaños o darse una ducha de agua caliente. Hay cosas que las vivimos acá, y queremos que ese chico esté contenido. Buscamos aportar a la parte social que tanto hace falta, estamos en la vereda de la ayuda. Juntamos ropa y botines para darle a los chicos que necesitan porque hay gente que colabora", agregó.


