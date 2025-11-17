MADARIAGA: Gran acompañamiento en el Festival Solidario a beneficio del Hogar de Ancianos “La Sagrada Familia”

MADARIAGA





La comunidad de General Madariaga volvió a mostrar su compromiso con el cuidado de los adultos mayores durante el Festival Solidario realizado el sábado a beneficio del Hogar de Ancianos Municipal “La Sagrada Familia”. La propuesta reunió a cientos de vecinos que se acercaron para colaborar y disfrutar de una tarde llena de actividades.





El evento contó con presentaciones de música, zumba, tango y folclore, además de diversos sorteos y un servicio de cantina cuyo objetivo fue recaudar fondos para mejorar las condiciones de la institución. Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la actuación del bailarín Federico Murray, quien ofreció un show cargado de emoción y gran respuesta del público.





Desde la organización agradecieron la participación de todos los que hicieron posible la iniciativa: el equipo del Hogar, los artistas locales, los emprendedores, el personal municipal y cada vecino que aportó su presencia o colaboración.





La recaudación del festival permitirá continuar acompañando a los residentes y mejorar su calidad de vida, reforzando el espíritu solidario que caracteriza a la comunidad.