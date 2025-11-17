MADARIAGA – PASÓ EN CNM RADIO: Julián Tévez relató los problemas en Toay y se esperanza para la final del TC Junior en La Plata

|Julián Tévez
Julián Tévez terminó quinto en la anteúltima fecha del Tc Junior que se disputó el domingo en Toay, La Pampa, en donde la tormenta llevó a problemas para desarrollar la serie clasificatoria y un defecto en el cable del acelerador complicaron severamente la competencia al madariaguense que marcha primero en el campeonato de la categoría.
La última competencia que repartirá más puntos que los
habituales se correrá el 14 de diciembre en el Autódromo Mouras de La Plata y
allí es donde tiene depositadas sus esperanzas dado que conoce muy bien el
trazado.
Esta mañana Julián dialogó con CNM Radio y relató sus
sensaciones en un torneo en donde está con 13 puntos de diferencia y por encima
de su competidor Joaquín Rossotti.
Julián Tévez explicó que, más allá del resultado, el viaje a
Toay permitió cumplir el objetivo principal: llegar a la fecha pampeana como
líder del campeonato. Sin embargo, reconoció que fue “un fin de semana muy
difícil”. Contó que en las primeras pruebas utilizaron cubiertas usadas que no
respondieron bien y que los obligaron a hacer varios cambios en el auto, aunque
sin lograr la velocidad esperada. “No pude dar ni una vuelta y eso me cambió el
panorama”, señaló al recordar la imposibilidad de clasificar.
El piloto madariaguense amplió que el clima también jugó un
papel determinante. “Hubo un temporal muy fuerte con viento y lluvia y eso nos
benefició en parque porque no hubo serie porque llevó a que Rossotti no sumé
más puntos”, explicó. Aunque admitió que no eran los más rápidos del fin de
semana, consideró que podrían haber estado en el pelotón de punta debido a la
duración de la carrera. “Debía avanzar en la final, pero una complicación me
opacó la carrera; aun así, un quinto puesto terminó siendo bueno”.
Luego relató uno de los momentos más delicados del domingo:
el auto quedó acelerado casi a fondo antes de largar. “Me di cuenta en la
vuelta previa y no podía rebajar los cambios. No sabemos si el cable del acelerador
estaba doblado, pero no quedaba otra que enfrentar la carrera así y debía
llegar”, afirmó. Dijo que habían hecho un “trabajo fundamental” durante el año
y no podía perder todo por un imprevisto mecánico. “Traté de cortar el
encendido en la mayor cantidad de vueltas y volver a encenderlo al salir de la
curva. Se me complicaba estirar los frenajes porque llegaba con el auto
apagado, pero lo saqué a flote y fue una fecha fundamental”.
Respecto a su principal rival, Tévez destacó el buen
presente de Joaquín Rossotti, a quien calificó como “muy firme durante todo el
fin de semana”. “Nadie le pudo generar presión y es una lástima que se opaque
el campeonato. Veníamos con 30 o 40 puntos de diferencia y en las últimas
fechas se recortó mucho”, lamentó.
Pensando en la definición del 14 de diciembre en el
Autódromo Roberto Mouras, se mostró confiado: “Conozco bien La Plata y espero
poder conseguir los puntos ahí”. Hoy mantiene 13 puntos de ventaja en la cima
del campeonato y sabe lo que necesita para quedarse con el título: “Preciso
terminar adelante de Joaquín para ser campeón. Espero tener los elementos para
cerrar el año así”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
