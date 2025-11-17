MADARIAGA – PASÓ EN CNM RADIO: Julián Tévez relató los problemas en Toay y se esperanza para la final del TC Junior en La Plata

MADARIAGA

Julián Tévez

Julián Tévez terminó quinto en la anteúltima fecha del Tc Junior que se disputó el domingo en Toay, La Pampa, en donde la tormenta llevó a problemas para desarrollar la serie clasificatoria y un defecto en el cable del acelerador complicaron severamente la competencia al madariaguense que marcha primero en el campeonato de la categoría.

La última competencia que repartirá más puntos que los habituales se correrá el 14 de diciembre en el Autódromo Mouras de La Plata y allí es donde tiene depositadas sus esperanzas dado que conoce muy bien el trazado.

Esta mañana Julián dialogó con CNM Radio y relató sus sensaciones en un torneo en donde está con 13 puntos de diferencia y por encima de su competidor Joaquín Rossotti.

Julián Tévez explicó que, más allá del resultado, el viaje a Toay permitió cumplir el objetivo principal: llegar a la fecha pampeana como líder del campeonato. Sin embargo, reconoció que fue “un fin de semana muy difícil”. Contó que en las primeras pruebas utilizaron cubiertas usadas que no respondieron bien y que los obligaron a hacer varios cambios en el auto, aunque sin lograr la velocidad esperada. “No pude dar ni una vuelta y eso me cambió el panorama”, señaló al recordar la imposibilidad de clasificar.

El piloto madariaguense amplió que el clima también jugó un papel determinante. “Hubo un temporal muy fuerte con viento y lluvia y eso nos benefició en parque porque no hubo serie porque llevó a que Rossotti no sumé más puntos”, explicó. Aunque admitió que no eran los más rápidos del fin de semana, consideró que podrían haber estado en el pelotón de punta debido a la duración de la carrera. “Debía avanzar en la final, pero una complicación me opacó la carrera; aun así, un quinto puesto terminó siendo bueno”.

Luego relató uno de los momentos más delicados del domingo: el auto quedó acelerado casi a fondo antes de largar. “Me di cuenta en la vuelta previa y no podía rebajar los cambios. No sabemos si el cable del acelerador estaba doblado, pero no quedaba otra que enfrentar la carrera así y debía llegar”, afirmó. Dijo que habían hecho un “trabajo fundamental” durante el año y no podía perder todo por un imprevisto mecánico. “Traté de cortar el encendido en la mayor cantidad de vueltas y volver a encenderlo al salir de la curva. Se me complicaba estirar los frenajes porque llegaba con el auto apagado, pero lo saqué a flote y fue una fecha fundamental”.

Respecto a su principal rival, Tévez destacó el buen presente de Joaquín Rossotti, a quien calificó como “muy firme durante todo el fin de semana”. “Nadie le pudo generar presión y es una lástima que se opaque el campeonato. Veníamos con 30 o 40 puntos de diferencia y en las últimas fechas se recortó mucho”, lamentó.

Pensando en la definición del 14 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras, se mostró confiado: “Conozco bien La Plata y espero poder conseguir los puntos ahí”. Hoy mantiene 13 puntos de ventaja en la cima del campeonato y sabe lo que necesita para quedarse con el título: “Preciso terminar adelante de Joaquín para ser campeón. Espero tener los elementos para cerrar el año así”.