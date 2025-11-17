Vuelco fatal de una Kangoo con seis militares retirados

NACIONALES





Una tragedia generó conmoción en las últimas horas. Tres militares retirados del Ejército Argentino murieron y otros tres resultaron heridos luego de un fatal vuelco en la provincia de Jujuy.

El accidente ocurrió este sábado alrededor de las 18 sobre la ruta nacional 34, a la altura del departamento El Carmen, en el tramo que une San Pedro con Perico, cerca de la localidad de San Juancito.

Según las primeras informaciones, los seis hombres viajaban en una Renault Kangoo cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo. El vehículo dio varias vueltas y terminó volcada al costado de la cinta asfáltica.

Testigos que circulaban por la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Efectivos policiales y personal del SAME arribaron al lugar y constataron la muerte de tres ocupantes, de 57, 61 y 64 años. Los otros tres militares que iban en el vehículo sufrieron heridas de diversa gravedad y fueron trasladados de urgencia al hospital Zabala de Perico, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

Tras el siniestro, agentes de Seguridad Vial trabajaron en la zona del siniestro para ordenar el tránsito, mientras que peritos del área de Criminalística realizaron los estudios correspondientes para determinar las causas del accidente. En esa línea, el vehículo involucrado en el choque fatal fue secuestrado para su análisis, considerado clave para reconstruir el hecho.

En tanto, los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados a la morgue del Poder Judicial en San Pedro. Los seis ocupantes eran militares retirados del Ejército Argentino y regresaban de una reunión de camaradería realizada en la ciudad de San Pedro, según indicaron fuentes oficiales a Infobae.

Por último, el caso quedó a cargo de personal de la Seccional 21°, bajo la dirección del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.