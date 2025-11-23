Scioli quiso mostrar el flujo de turistas en este fin de semana largo con una foto de 2024

NACIONALES

El titular de la Secretaría de Turismo republicó una imagen que llevaba como epígrafe “Ruta 2 hacia la Costa totalmente colapsada”. Esa fotografía muestra una imagen tomada en marzo del año pasado.

El secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli , estuvo en las últimas horas en Mar del Plata para hacer una recorrida y hablar con operadores del sector. Allí destacó: “Estamos superando todas las expectativas. Saben que soy un hombre de fe, pero esto es espectacular y se replica en todos los puntos del país con porcentajes de ocupación que llegan al 90%”.

Para demostrar este flujo turístico, reposteó en su cuenta de X una publicación que mostraba “la Ruta 2 colapsada” de autos. Pero la foto, según demostraron otros usuarios de la red social, fue tomada en marzo de 2024, en el fin de semana largo por Semana Santa.

El posteo que retuiteó Scioli fue hecho por el usuario Mati Smit , que en su “bio” se define: “Dios ante todo – derecha – mileísta” . En la publicación, realizada a las 11.14 de este viernes, escribió: “Ruta 2 hacia la Costa totalmente colapsada, los autos no avanzan hace 3 horas, récord de turistas. Gestión Javier Milei” .

🚨 Ruta 2 hacia la Costa totalmente colapsada, los autos no avanzan hace 3 horas, record de turistas. Gestión Javier Milei. pic.twitter.com/t Yh7p Tm Ag3

Acompañó al texto con una foto donde se ve un enorme grupo de autos en la Ruta 2, que ocupa todos los carriles.

Mientras tanto, por fuera de este reposteo, Daniel Scioli afirmó en Mar del Plata: “Estamos superando todas las expectativas. Saben que soy un hombre de fe, pero esto es espectacular y se replica en todos los puntos del país con porcentajes de ocupación que llegan al 90%”.

Scioli explicó que “esto tiene que ver con esta estabilidad, con la seguridad ciudadana, con las mejores expectativas de un país que lidera el presidente (Javier) Milei ”.

Así, continuó: “ El resultado de la última elección , de acuerdo a lo que me transmitieron los propios operadores turísticos, fue un punto de inflexión : la gente tiene certidumbre, más tranquilidad, más posibilidades, a través del crédito, de planificar algunas escapadas, su día de vacaciones. Esto es muy importante: cuando llega el turista llega el trabajo”.