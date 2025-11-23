PINAMAR: Vecinos retuvieron a un hombre acusado de golpear a su pareja en Ostende

ZONALES

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este sábado por la noche en Ostende, donde un hombre fue demorado luego de ser señalado por agredir físicamente a su pareja dentro de la vivienda que ambos compartían junto a dos menores.





El hecho sucedió en una casa ubicada sobre la calle Espinosa, hasta donde llegó un móvil policial tras un llamado de emergencia que alertaba sobre una situación de violencia doméstica. Al arribar, los agentes encontraron a un hombre reducido en la vía pública por vecinos que escucharon los gritos y decidieron intervenir para frenar la agresión.





Dentro de la vivienda, los efectivos hallaron a una mujer de 27 años, visiblemente alterada y acompañada por dos niños que lloraban y se encontraban asustados. Según relató la víctima, el ataque se produjo cuando intentó defender a su hijo de 10 años, momento en el cual su pareja habría comenzado a golpearla con el puño.





De inmediato, la Policía dio aviso a la fiscalía de turno. Tras comunicarse con el fiscal interviniente, se dispuso la aprehensión del acusado bajo la carátula de lesiones doblemente agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer, una figura que contempla penas más severas por la naturaleza del ataque.





El detenido quedó a disposición de la UFID N°4 de Pinamar, mientras que la víctima y los menores recibieron asistencia y contención tras el violento episodio.