Cayeron en Mar del Plata tras robar tarjetas en un comercio de San Bernardo

ZONALES

Una pareja fue aprehendida en Mar del Plata luego de una investigación que comenzó en San Bernardo, donde el jueves sustrajeron una billetera con documentación y tarjetas bancarias en un local de ropa ubicado en Chiozza al 2300, pleno centro de la localidad.





El hecho ocurrió cuando una mujer ingresó al comercio y, aprovechando un descuido, tomó la billetera del propietario dentro del sector de probadores. Horas después, el comerciante comenzó a recibir en su celular notificaciones del banco por compras aprobadas y rechazadas, lo que lo llevó a revisar las cámaras de seguridad del local, donde constató el hurto y realizó la denuncia ante la Comisaría IV.





Un modus operandi armado y rápido





Con el testimonio y las imágenes del negocio, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras públicas y privadas. Allí se determinó que los responsables eran dos personas adultas, que se movilizaban en un Citroën C4 Lounge blanco y que utilizaban las tarjetas robadas para concretar compras en distintos comercios del Partido de La Costa.





Durante ese recorrido, adquirieron indumentaria, perfumes y hasta una consola PlayStation 5, todo mediante operaciones electrónicas realizadas con las tarjetas sustraídas pocos minutos antes.





La metodología detectada coincidía con hechos recientes cometidos bajo la misma modalidad en Lezama, y también con maniobras similares registradas en Azul, Dolores y varias zonas del conurbano.





Allanamientos simultáneos y secuestro de material clave





Con los datos reunidos, la Justicia autorizó dos allanamientos en Mar del Plata: Uno en Avenida Juan B. Justo 7280 en donde secuestraron una PlayStation 5 nueva, perfumes, ropa con etiquetas sin usar y prendas que la autora habría llevado puestas al momento del robo en San Bernardo.





El otro en Luzuriaga 1487 y en ese domicilio se incautó más indumentaria adquirida en el Partido de La Costa con las tarjetas de la víctima.





Con los procedimientos finalizados, personal policial que realizaba recorridas en la zona detectó el vehículo Citroën C4 mencionado en la investigación. Fue interceptado a pocas cuadras del primer domicilio allanado, cuando era conducido por el hombre acompañado por la mujer. Ambos quedaron aprehendidos en el lugar.





Además del auto, se secuestraron otras compras realizadas con las tarjetas sustraídas, y elementos utilizados para concretar las maniobras.





La pareja quedó imputada por hurto, con intervención de la UFID Nº2 de Mar del Tuyú, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes.