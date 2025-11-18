Robó un auto, huyó por Ruta 11 y terminó volcando en un canal

ZONALES





Un hombre de entre 40 y 45 años fue detenido este lunes luego de una extensa persecución que se inició en Santa Teresita y finalizó con un vuelco sobre la Ruta 11. El operativo se activó tras la denuncia de un vecino que había sido asaltado a mano armada y despojado de su vehículo, un Peugeot 208.

De acuerdo con fuentes policiales, la rápida comunicación de la víctima permitió que el sistema de monitoreo identificara el automóvil en circulación pocos minutos después del robo. Con esa información, las fuerzas de seguridad dispusieron un operativo cerrojo que involucró a Policía Vial, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y personal sanitario.

El conductor, en un intento por eludir los controles, ingresó al denominado circuito viejo y avanzó en dirección a Mar de Ajó. También intentó utilizar caminos secundarios para ganar distancia, pero todas las vías de escape habían sido bloqueadas. En medio de la maniobra, el sospechoso intentó cruzar la ruta a gran velocidad, perdió el control del vehículo y terminó despistando hacia un canal paralelo a la traza.

El impacto fue de gran intensidad y el automóvil quedó volcado, aunque el hombre resultó con lesiones menores. Los equipos de emergencia, que ya se encontraban desplegados en la zona por el operativo, intervinieron de inmediato y lograron reducirlo en el lugar.

Las autoridades trabajan ahora para determinar si el detenido podría estar vinculado a otros hechos delictivos registrados recientemente en la región. Por el momento, esta hipótesis se mantiene en etapa preliminar y no fue confirmada de manera oficial.



