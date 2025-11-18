El corte de carne tierno como manteca por menos de $5.500 el kilo

La carne de cerdo se lucen por su sabor suave y equilibrado, terneza natural y gran versatilidad en la cocina. Es un tipo de carne que se adapta con facilidad a cocciones lentas, rápidas, al horno, a la parrilla o salteada, ofreciendo siempre resultados jugosos, aromáticos y llenos de carácter.

Dentro de las múltiples opciones que ofrece, hay una pieza rica, proteica y perfecta para incorporar en infinidad de recetas. Admite marinadas, adobos, salsas y combinaciones diversas, convirtiéndose en un aliado ideal para quienes buscan variedad sin complicarse.

¿Cuál es el corte tierno como manteca y súper versátil que tenés que sumar a tu menú?

La bondiola es uno de los cortes más valorados por su equilibrio entre carne y grasa, lo que le otorga una suavidad excepcional. Su sabor intenso y su capacidad para mantenerse húmeda durante la cocción la convierten en una favorita en la cocina argentina.

Entre sus principales virtudes se destacan su terneza natural, facilidad para adaptarse a distintos métodos de cocción y gran rendimiento. Ya sea al horno, a la parrilla, braseada o en preparaciones más modernas, la bondiola siempre ofrece resultados sabrosos y consistentes.

En cuanto a nutrientes, aporta una buena cantidad de proteínas de alta calidad, vitaminas del grupo B —como B1, B6 y B12— y minerales esenciales como hierro, zinc y fósforo. Consumida con moderación y dentro de una dieta equilibrada, es una excelente opción para sumar energía y nutrición.

¿Cómo conseguir bondiola por menos de $5500 el kilo?

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia que permite pagar, transferir, recargar y acceder a múltiples beneficios. Uno de los más destacados es el 35% de descuento en carnicerías, un ahorro clave para quienes buscan calidad sin descuidar el bolsillo.

Si la bondiola tiene un valor de $8.000, con el beneficio mencionado el precio final queda en $5.200. Cabe destacar que para que el descuento se aplique, el pago debe realizarse escaneando el código QR del comercio directamente desde la aplicación de Cuenta DNI.

Tip de cocción al horno

Antes de llevar la bondiola al horno, sellala 3 a 5 minutos por lado en una sartén bien caliente. Ese sellado inicial crea una costra sabrosa que atrapa los jugos y potencia el dorado final en el horno. Además, ayuda a que la carne mantenga su forma y quede mucho más tierna por dentro sin perder humedad.

Para una bondiola al horno perfecta, cocinala a baja temperatura —entre 150 °C y 160 °C— durante 2 a 3 horas. Este método permite que la grasa se funda lentamente y la carne quede tan tierna que se deshaga sola. Un toque de azúcar mascabo o miel en la superficie acentúa el dorado y potencia su sabor.

Recetas donde se puede usar la bondiola

• Bondiola braseada con vino tinto y hierbas

• Sándwiches calientes con bondiola desmenuzada tipo pulled pork

• Bondiola al horno con ajos asados y papas rústicas

• Guisos y estofados con trozos de bondiola

• Salteados orientales con verduras y salsa de soja

• Tacos o wraps con bondiola especiada

• Bondiola agridulce con ananá o ciruelas