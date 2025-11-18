Un camión jaula se quedó sin frenos, chocó y volcó: 23 vacas escaparon corriendo por la calle

NACIONALES

Un camión sin frenos, un triple choque y 23 vacas corriendo por las calles de La Falda. Todo eso se vivió en pocos minutos en esa ciudad cordobesa, en una escena curiosa pocas veces vista. Ocurrió este lunes y no hubo personas heridas. Los animales escaparon y finalmente fueron recuperados.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 38, a la altura de La Falda. En ese lugar, un camión jaula que iba desde La Rioja hasta Santa Fe habría tenido una falla en el sistema de frenos, por lo que no pudo detenerse mientras descendía en dirección a la ciudad.

En una maniobra para intentar que el daño sea lo menor posible, el vehículo de gran porte volcó en el lugar, lo que provocó que las vacas que transportaba quedaran dispersas sobre la traza, informó La Voz. Algunas de ellas, como se puede ver en un video que filmó un vecino, quedaron atrapadas entre los fierros del camión.

Pero eso no fue todo. En la maniobra, el camión se llevó puesta a una camioneta que se encontraba detenida en un semáforo junto a un colectivo interurbano de dos pisos. Según el relato de un pasajero, el impacto le rompió “todo el baúl”. También dijo que el estado del camión tras el vuelco era “un desastre”.

A pesar de la magnitud del choque, el vehículo jaula no llegó a golpear ningún poste de la zona ni produjo heridas entras las personas involucradas.

En medio de todo ese lío, unas 23 vacas quedaron a la deriva y empezaron a deambular por la zona. En el mismo video filmado por testigos, se puede ver cómo los vecinos intentan guiar a los animales hacia una misma dirección. Luego se supo que todas ellas, con ayuda del personal policial y de tránsito, fueron guiadas hasta un lugar seguro.

Según Nueva Rioja, los animales finalmente fueron trasladados al patio de un hotel cercano para su resguardo.



