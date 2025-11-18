MAR DEL PLATA: Una embarazada denunció que su ex la amenazó y la prima de él la golpeó en la panza

Un caso de violencia extrema ocurrió durante la tarde del sábado en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata: una joven embarazada de siete meses terminó internada y acusó a su expareja y a la prima de él de atacarla brutalmente en la puerta de su casa.

“Es increíble que este tipo no esté preso”, cuestionó la víctima, Loana, en diálogo con el portal 0223. La joven relató que desde hace años intenta protegerse de su ex, con quien tiene un hijo de 4 años.

“Ya tiene dos restricciones de acercamiento y una medida cautelar de cese de hostigamiento, tanto para él como para su familia”, explicó. Sin embargo, nada de eso alcanzó para frenar la violencia.

Golpes, amenazas y terror en plena calle

Todo ocurrió cerca de las 16, cuando el actual esposo de la víctima llegaba a su casa. En ese momento, fue interceptado por el exnovio de la mujer, quien comenzó a gritarle: “Hijo de p..., vos y la otra no me dejan ver a mi hijo. Ahora vas a ver lo que te va a pasar”.

Cuando la víctima escuchó los gritos, salió a la calle para intentar frenar la situación y no solo se encontró con el padre de su hijo sino también con la prima del agresor, que se interpuso para que la joven no pudiera ayudar a su esposo.

En segundos, la situación se descontroló. La prima del atacante se se habría abalanzado sobre la mujer embarazada, le arrancó las uñas y le dio una trompada en la panza.

Mientras tanto, la expareja la amenazaba a los gritos: “Si llamás a la policía, los mato a todos. Yo soy re chorro y estoy re zarpado. Dale, llamá. No me importa que vengan. Denunciame nomás que te mato, hija de pu...”.

El antecedente de violencia

Loana contó que realizó seis denuncias en la comisaría y que desde la primera vez pidió el botón antipánico, pero nunca se lo otorgaron. “Tengo seis papeles de la comisaría y sigo esperando que hagan algo”, lamentó.

Según la denuncia, el agresor mantuvo la mano en el bolsillo durante todo el ataque, lo que la hizo temer que estuviera armado.

De hecho, la víctima relató que en otras ocasiones el hombre ya había mostrado armas de fuego para amedrentarlos y amenazarlos

El padre de su hijo, según denunció, tiene pedido de captura y enfrenta otras tres causas penales. “Hace tres años y medio que no estoy en pareja con él, pero la violencia nunca terminó”, aseguró.

El estado de la víctima

Tras el último ataque, la víctima acudió al Hospital Materno Infantil con un fuerte dolor abdominal y la pérdida de un “líquido similar a orina” por sus genitales

Los médicos constataron que el golpe le provocó una grieta en la pared del útero, una lesión de alto riesgo tanto para ella como para el bebé.







