PINAMAR: Robaron en la vivienda de un fiscal federal y se llevaron una pistola

ZONALES





Un robo fue denunciado en la casa de veraneo del fiscal federal Javier Arzubi, sobre calle Del Buen Orden, quien encontró en la casa de veraneo que tiene en Pinamar desconocidos entraron tras romper una ventana y se llevaron una pistola Glock calibre .40.

El funcionario judicial afirmó que la alarma de la finca estaba activada.

Los ladrones, además , se llevaron una billetera con documentación personal.

Personal policial y de Policía Científica trabajó en la vivienda para relevar huellas, realizar pericias y recolectar elementos que permitan avanzar en la investigación.





En la actualidad Javier Arzubi ejerce de manera interina el cargo de Fiscal General en Rosario y es uno de los titulares de la UFI-PAMI a nivel nacional.