MADARIAGA: Hoy comienza el Marock y la Fiesta de la Cerveza

MADARIAGA





El tradicional Marock y la Fiesta de la Cerveza finalmente tendrán lugar este fin de semana, luego de haber sido suspendidos por el mal clima. La organización —de carácter privado— confirmó que el evento se desarrollará este sábado desde las 17 y el domingo desde las 14 en su locación habitual.





La propuesta incluye una amplia feria gastronómica con foodtrucks, un paseo de artesanos y una gran variedad de cervezas artesanales y tragos. Como cada año, la música será el eje central, con más de veinte bandas locales y regionales que pasarán por el escenario durante ambas jornadas.





El sábado se presentarán Superlativo, Cuarto Despelote, Mansalva, Marítima, Catarsis, Tábano, Slivers, Libre, Lumpen, Silver Crime, Sobras y Esmowing.





El domingo, desde las 14 horas, será el turno de Emergentes, Destino Desconocido, Demoledor, Arcana, Synesthesia, Daro y The Kamikazes, Rebelión Pampa, Liberato, Pankas, Circulatoria, Baja Mar e In Moon.





Con música en vivo, gastronomía y la presencia de cervecerías artesanales, el evento promete convertirse en uno de los más convocantes del fin de semana en la ciudad.