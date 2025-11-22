CARILÓ - PRIMERO EN CNM: La llega de turistas llevó a que muchos descubran robos en sus casas de descanso

Durante las últimas horas se registraron tres robos en distintas viviendas de Cariló, todos bajo modalidades similares y con intervenciones de una misma unidad fiscal para investigarlos; según supo CNM. En los tres casos, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios para ingresar a las casas y llevarse distintos elementos de valor.





En el primero de los episodios, ocurrido en una vivienda ubicada en la zona de Carpintero y Constancia, el propietario había salido por menos de una hora. Al regresar encontró la puerta trasera violentada y constató el faltante de dinero en efectivo y prendas de vestir. La casa no contaba con cámaras de seguridad, aunque sí tenía alarma.





El segundo hecho fue descubierto en una propiedad situada en Petrel al 40. La casa llevaba varios meses deshabitada y, al presentarse en el lugar, la dueña advirtió la rotura de la puerta trasera y el robo de un motovehículo que se encontraba fuera de uso, además de una bomba de agua. El inmueble no tenía medidas de seguridad activas debido a que permanecía cerrado desde abril.





El tercer episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Ñandú y Gomero. Su propietaria detectó por la noche que desconocidos habían ingresado tras romper una ventana y se habían llevado documentación, una cartera y un cargador de teléfono, entre otros objetos que aún se están verificando. La vivienda no contaba con cámaras ni alarma, aunque trabajó en el lugar personal de Policía Científica.



