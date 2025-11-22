Horror en Turquía: un aprendiz de carpintero murió tras ser torturado con una manguera por sus compañeros

Muhammed Kendirci, un adolescente de 15 años que trabajaba como aprendiz en un taller de carpintería, murió tras ser víctima de un violento ataque por parte de sus compañeros.
El viernes pasado, Habip Aksoy, de 20 años, y otro joven lo
sorprendieron en el taller, lo redujeron, le ataron las manos y le bajaron los
pantalones. Según la reconstrucción del caso, le introdujeron una manguera de
aire comprimido en el recto y activaron la máquina, provocándole lesiones
internas gravísimas.
Kendirci fue trasladado de urgencia al Hospital
Universitario de Harran, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin
embargo, el adolescente murió cinco días después a causa de los daños en sus
órganos.
Una “broma” mortal que se repite
Habip Aksoy fue arrestado y declaró que todo era una
“broma”. A aunque inicialmente quedó en libertad condicional, volvió a ser
detenido mientras avanza la investigación. Las autoridades aún no informaron
con precisión los cargos que enfrenta.
La familia de Muhammed recibió el cuerpo del menor tras las
inspecciones realizadas por el Instituto de Medicina Forense.
Según el medio Milliyet, su padre, Ahmet Kendirci, “apenas
podía mantenerse en pie” en el momento en que le entregaron el cadáver de su
hijo.
La familia del adolescente denunció que “había ido a
aprender un oficio” y fue víctima de “una tortura, nunca antes vista ni
escuchada”.
“Quienquiera que se determine que participó directa o
indirectamente en este asesinato, recibirá el castigo que merece”, afirmaron en
un reclamo de Justicia.
El uso de mangueras de aire comprimido —herramientas
habituales en talleres y fábricas— ya provocó tragedias similares en otros
países. En 2023, en la India, Motilal Sahu, de 16 años, murió por lesiones internas
después de que un compañero le introdujera una manguera de aire “por diversión”
en una fábrica.
En 2017, en Brasil, Wesner Moreira da Silva, de 17 años,
falleció tras un ataque similar en un lavadero de autos. Por ese hecho, dos
compañeros fueron condenados a más de 12 años de prisión por violación y
homicidio.
