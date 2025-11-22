Horror en Turquía: un aprendiz de carpintero murió tras ser torturado con una manguera por sus compañeros

INTERNACIONALES

Muhammed Kendirci, un adolescente de 15 años que trabajaba como aprendiz en un taller de carpintería, murió tras ser víctima de un violento ataque por parte de sus compañeros.

El viernes pasado, Habip Aksoy, de 20 años, y otro joven lo sorprendieron en el taller, lo redujeron, le ataron las manos y le bajaron los pantalones. Según la reconstrucción del caso, le introdujeron una manguera de aire comprimido en el recto y activaron la máquina, provocándole lesiones internas gravísimas.

Kendirci fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Harran, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, el adolescente murió cinco días después a causa de los daños en sus órganos.

Una “broma” mortal que se repite





Habip Aksoy fue arrestado y declaró que todo era una “broma”. A aunque inicialmente quedó en libertad condicional, volvió a ser detenido mientras avanza la investigación. Las autoridades aún no informaron con precisión los cargos que enfrenta.

La familia de Muhammed recibió el cuerpo del menor tras las inspecciones realizadas por el Instituto de Medicina Forense.

Según el medio Milliyet, su padre, Ahmet Kendirci, “apenas podía mantenerse en pie” en el momento en que le entregaron el cadáver de su hijo.





La familia del adolescente denunció que “había ido a aprender un oficio” y fue víctima de “una tortura, nunca antes vista ni escuchada”.

“Quienquiera que se determine que participó directa o indirectamente en este asesinato, recibirá el castigo que merece”, afirmaron en un reclamo de Justicia.

El uso de mangueras de aire comprimido —herramientas habituales en talleres y fábricas— ya provocó tragedias similares en otros países. En 2023, en la India, Motilal Sahu, de 16 años, murió por lesiones internas después de que un compañero le introdujera una manguera de aire “por diversión” en una fábrica.

En 2017, en Brasil, Wesner Moreira da Silva, de 17 años, falleció tras un ataque similar en un lavadero de autos. Por ese hecho, dos compañeros fueron condenados a más de 12 años de prisión por violación y homicidio.