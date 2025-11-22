Alejandra Monteoliva asumirá como ministra de Seguridad y Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa

El Gobierno anunció que Alejandra Monteoliva, actual
secretaria de Seguridad asumirá en reemplazo de Patricia Bullrich. La noticia
fue confirmada por la actual responsable de la cartera. Además, se oficializó
la salida de Luis Petri de Defensa y en su lugar lo reemplazará el actual jefe
del Ejército, Carlos Alberto Presti. Es la primera vez desde el regreso a la
democracia que un militar ocupará ese cargo.
“Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos
Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa
respectivamente”, afirmó el Presidente Javier Milei desde sus redes sociales,
al tiempo que compartió el comunicado oficial del Gobierno.
La elección de Monteoliva fue también confirmada por la
propia Bullrich, quien dedicó un extenso mensaje a su sucesora. “Hoy me toca
compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva Ministra de Seguridad
Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir.
Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”,
señaló la futura senadora nacional.
Bullrich tenía especial interés en mantener la cartera de
Seguridad con alguien de su confianza. El próximo viernes jurará como senadora
y su lugar era pretendido por sectores que responden al expresidente Mauricio
Macri.
En el mismo sentido, remarcó: “En estos años como Secretaria
de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una
solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y
construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define:
resultados, coraje y honestidad”.
Bullrich también tuvo palabras de agradecimiento para Milei:
“Agradezco al Presidente por confiar en vos y por sostener la única doctrina
que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia:
el que las hace, las paga. Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío
para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más
firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien". Y sentenció:
“Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y
mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la
seguridad y el orden. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa”.
“Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente
General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del
Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa”, expresó a su turno
Petri en su cuenta de X. Y agregó: “Sé que va a tener una destacada y exitosa
gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera
persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria! Le deseo lo mejor en la
tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el
Presidente respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el
aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra
Armada!”.
A través de un documento publicado por la Oficina del
Presidente, el Gobierno manifestó: “Monteoliva ha sido una pieza fundamental de
la ‘Doctrina Bullrich’, que establece como prioridad la lucha frontal contra el
narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio
de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.
Y añadió: “Por su parte, el actual Jefe del Estado Mayor
General del Ejército, el Teniente General Carlos Alberto Presti, dejará su
cargo para asumir como el nuevo Ministro de Defensa. Por primera vez desde el
regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha
llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que
está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una
tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante
y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y
soldados”.
En el Gobierno indicaron que ambas designaciones implican
“una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de
diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su
impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”. Y finalizaron: “La
Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las
urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas
Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos
en sus respectivas áreas”.
También se expresó al respecto el jefe de Gabinete, Manuel
Adorni: “Bienvenidos al gabinete nacional Alejandra Monteoliva y Teniente
General Carlos Presti. Los espera a ambos una gran gestión por delante. Dios
bendiga a la República Argentina”.
Tras su confirmación, Monteoliva agradeció la confianza del
Presidente y afirmó: “Asumo este desafío con la responsabilidad de ser la
garante de la ‘doctrina Bullrich’: consolidar el orden que la Argentina
recuperó y de garantizar las condiciones para que nuestro país crezca en paz y
en libertad”. Y finalizó: “Llevaré este compromiso con honestidad, convicción y
la certeza de que un país seguro es la base para que cada argentino pueda
vivir, trabajar y desarrollarse en libertad”.
