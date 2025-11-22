Alejandra Monteoliva asumirá como ministra de Seguridad y Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa

NACIONALES





El Gobierno anunció que Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad asumirá en reemplazo de Patricia Bullrich. La noticia fue confirmada por la actual responsable de la cartera. Además, se oficializó la salida de Luis Petri de Defensa y en su lugar lo reemplazará el actual jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti. Es la primera vez desde el regreso a la democracia que un militar ocupará ese cargo.

“Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente”, afirmó el Presidente Javier Milei desde sus redes sociales, al tiempo que compartió el comunicado oficial del Gobierno.

La elección de Monteoliva fue también confirmada por la propia Bullrich, quien dedicó un extenso mensaje a su sucesora. “Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, señaló la futura senadora nacional.

Bullrich tenía especial interés en mantener la cartera de Seguridad con alguien de su confianza. El próximo viernes jurará como senadora y su lugar era pretendido por sectores que responden al expresidente Mauricio Macri.

En el mismo sentido, remarcó: “En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”.

Bullrich también tuvo palabras de agradecimiento para Milei: “Agradezco al Presidente por confiar en vos y por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga. Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien". Y sentenció: “Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa”.

“Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa”, expresó a su turno Petri en su cuenta de X. Y agregó: “Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria! Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada!”.

A través de un documento publicado por la Oficina del Presidente, el Gobierno manifestó: “Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la ‘Doctrina Bullrich’, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.

Y añadió: “Por su parte, el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el Teniente General Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo Ministro de Defensa. Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

En el Gobierno indicaron que ambas designaciones implican “una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”. Y finalizaron: “La Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas”.

También se expresó al respecto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Bienvenidos al gabinete nacional Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti. Los espera a ambos una gran gestión por delante. Dios bendiga a la República Argentina”.

Tras su confirmación, Monteoliva agradeció la confianza del Presidente y afirmó: “Asumo este desafío con la responsabilidad de ser la garante de la ‘doctrina Bullrich’: consolidar el orden que la Argentina recuperó y de garantizar las condiciones para que nuestro país crezca en paz y en libertad”. Y finalizó: “Llevaré este compromiso con honestidad, convicción y la certeza de que un país seguro es la base para que cada argentino pueda vivir, trabajar y desarrollarse en libertad”.