Otro robo en San Isidro: ladrones entraron en la casa de Valeria Mazza

La Justicia y la policía bonaerense intentan identificar a
un grupo de delincuentes que este miércoles al mediodía irrumpió en la casa de
la reconocida modelo Valeria Mazza, propiedad situada en Acassuso, en el
partido bonaerense de San Isidro.
Así lo informaron fuentes policiales y judiciales. Un grupo
integrado por entre dos y cinco delincuentes habría saltado un portón de la
casa donde viven Mazza y su familia y se apoderaron de una mochila.
La secuencia ocurrió al mediodía y fue advertida por la hija
de la reconocida modelo, quien comenzó a gritar. Entonces, los ladrones
decidieron huir y abandonaron la mochila en la puerta de la casa.
Según vecinos, en el momento del hecho, la hija de Mazza
estaba con una amiga y dos empleados que trabajan en la casa.
Uno de los empleados se comunicó con el número de
emergencias 911. Personal de la comisaría 4a. de San Isidro, con jurisdicción
en la zona conocida como Las Barrancas, se hizo presente en la casa para tomar
las primeras declaraciones.
La investigación del caso quedó a cargo de Patricio Ferrari,
uno de los fiscales adjunto de San Isidro. Fueron convocados detectives de la
Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro para colaborar
en la pesquisa.
Los detectives policiales y judiciales analizan grabaciones
de cámaras de seguridad para tratar de identificar a los ladrones, quienes
habría quedado filmados cuando caminaban por la zona. Serían adolescentes.
Si bien el parte policial hace referencia a que fueron dos
los ladrones que lograron ingresar en la casa de Mazza por el fondo de la
propiedad, un correo electrónico difundido por un grupo denominado Vecinos
Acassuso-Libertador al Río habla de que fueron cinco los delincuentes que
participaron del hecho.
“Una de las filmaciones que se lograron obtener registró a
cinco sospechosos”, dijo un vecino.
