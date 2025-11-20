Las prepagas anunciaron aumentos: una de ellas subirá por encima de la inflación

Las principales empresas de medicina prepaga le informaron
esta semana al Gobierno de cuánto serán los aumentos en sus cuotas a partir de
diciembre. En la mayoría de los casos los incrementos quedaron a la par del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
informó la semana pasada que la inflación de octubre fue del 2,3% y ése fue el
porcentaje aplicado por las prepagas para la actualización de sus cuotas en
diciembre. Sólo una de las compañías, Accord Salud, se aninó a superar la
marca.
Aunque en el informe más reciente del INDEC consta que el
rubro de la Salud aumentó sólo un 1,8% en octubre a nivel nacional, las
prepagas encontraron la manera de hacer sus previsiones con respecto a los
meses finales del año.
Aumentos de principales prepagas a partir de diciembre
Galeno: 2,3%
Swiss Medical: 2,3%
OSDE: 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la Patagonia
Prevención Salud: 2,3%
Avalian: 2,3%
Hospital Alemán: 2,3%
Sociedad Italiana: 2,3%
Sancor: 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
Accord Salud: 2,4% por lo que quedó 0,1 puntos porcentuales
por encima del IPC
En octubre Salud aumentó un 1,5% su costo en el Gran Buenos
Aires (GBA) y 1,8% a nivel nacional. En lo que va del año, acumula un alza del
22,7% y contra el mismo mes del año anterior 28,9%, informó el INDEC. Por
ahora, al menos en esta ronda de subas, los incrementos en los valores de los
planes de las prepagas mantienen la tendencia de desaceleración respecto de los
meses previos, cuando llegaron a duplicar los precios de sus cuotas. Los costos
ya quedaron cargados en la página oficial de la Superintendencia de Servicios
de Salud (SSS), a través de la cual las empresas de medicina deben informar a
sus afiliados sus aumentos del mes siguiente, dentro de un plazo de 5 días
posteriores a la publicación de la inflación correspondiente.
