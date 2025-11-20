CHOQUE FATAL EN RUTA 2: Un motociclista murió tras ser embestido por un auto

Un hombre de 30 años, vecino de Pila, perdió la vida anoche tras un trágico accidente ocurrido en el kilómetro 195 de la Ruta Provincial N° 2, a la altura del paraje Sevigné, partido de Dolores.





Por causas que aún se investigan, un automóvil Peugeot 408 colisionó con la moto Gilera 250 cc en la que circulaba la víctima, provocando su caída y posterior fallecimiento en el lugar.





En el vehículo viajaban cinco personas —el conductor, de 49 años; dos mujeres de 43 y 49; y dos menores de 10 y 12 años— todos oriundos de Florencio Varela. Ninguno resultó herido.





En el lugar trabajaron ambulancias del sistema de emergencias de Dolores, personal del Destacamento de Policía Vial y otros servicios de asistencia. El área fue preservada hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.





La investigación quedó en manos de la U.F.I.J. N° 1 de Dolores.