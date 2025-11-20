Dos personas detenidas por torturar y asesinar a un perro

NACIONALES









La comunidad de La Mendieta, provincia de Jujuy, exige justicia por el asesinato de de “Gringo”, un perro comunitario que era querido por todos. El animal apareció sin vida el pasado 8 de noviembre en la cancha San Martín, con evidentes signos de maltrato severo, lo que determinó que se abriera una causa judicial por crueldad animal.

El Ministerio Público de la Acusación informó que, tras las primeras medidas de la Fiscalía, lograron identificar a dos personas como presuntos responsables del hecho. Personal policial, bajo directivas del MPA, detuvo a ambos sospechosos, quienes quedaron con prisión preventiva por quince días a partir del lunes 17 de noviembre de 2025, mientras sigue la investigación penal preparatoria.

La decisión de dictar prisión preventiva busca garantizar el avance del proceso judicial y evitar cualquier intento de entorpecer la recolección de pruebas, según informó el diario Todo Jujuy. La medida se tomó en línea con la normativa vigente para casos de maltrato animal, en especial la Ley Nacional 14.346, que establece sanciones para quienes cometen actos de crueldad y malos tratos contra animales.

Quién era “Gringo”, el perro adoptado por todo un pueblo

Gringo era “un perro comunitario que fue abandonado por sus dueños”, contó una integrante del grupo proteccionista “Somos la voz de los sin voz”.

“Él recorría el Municipio de nuestra localidad y era alimentado por varias personas que trabajaban ahí”, agregó. Era un perro dócil que siempre paseaba por el pueblo y jugaba con los chicos.

El viernes 7 de noviembre, “Gringo” fue visto por última vez en un torneo deportivo infantil en la cancha San Martín. Algunos testigos contaron que, entre las 17 y las 18, dos hombres le ataron una soga al cuello y lo arrastraron a otro lugar cerca de la cancha. Algunos escucharon sus aullidos a lo lejos, pero nadie supo más de él.

Al día siguiente, los integrantes del grupo “Somos la voz de los sin voz” comenzaron a buscarlo y descubrieron rastros de sangre que guiaban a un río, donde estaba el cadáver. Tras llamar a la policía, radicaron una denuncia en la Seccional de La Mendieta.

De acuerdo con la necropsia, el animal murió por “múltiples cortes punzantes provocados por un arma blanca como un cuchillo o machete”.

Varios vecinos que amaban y cuidaban a “Gringo” marcharon la semana pasada para pedir que se haga justicia por su asesinato.

La causa está bajo seguimiento permanente de la Fiscalía, que continúa con las etapas previstas en la investigación penal preparatoria. Entre las diligencias en curso, el Ministerio Público lleva adelante la recolección de testimonios, análisis de peritajes y cotejo de evidencias para reconstruir lo sucedido en la cancha San Martín.



