Estaba cortando el pasto, tropezó con sus ojotas y murió

NACIONALES

Un hombre de 54 años murió este martes en San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, luego de sufrir una fuerte caída mientras cortaba el pasto en la vereda de su vivienda, ubicada en Balcarce al 500.

El hecho ocurrió mientras la víctima terminaba de cortar el pasto en la vereda de su casa. Según el testimonio de su pareja, una mujer de 58 años, al desplazarse habría perdido estabilidad por el calzado, cayó pesadamente y se golpeó la cabeza contra la zona de acceso al garage, quedando inconsciente en el lugar.

De inmediato se pidió asistencia médica y una ambulancia del municipio acudió al domicilio. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Felipe, donde ingresó sin reacción y en estado de inconsciencia. Pese a los esfuerzos del personal de salud, su fallecimiento fue confirmado pocos minutos después de su llegada.

El caso generó conmoción en la localidad bonaerense de San Nicolás y reabrió el debate sobre la importancia de extremar los cuidados en tareas domésticas o de mantenimiento, incluso en situaciones cotidianas que pueden parecer inofensivas.



