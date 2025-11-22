Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Burnley vs Chelsea EN VIVO por Internet

NACIONALES

Buenos Aires, 22 noviembre ( NA) – Chelsea del argentino Enzo Fernández enfrenta este sábado al Burnley, en el marco de fecha 12 de la Premier League. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, El encuentro se disputa desde las 9.30 horas de la Argentina en el Turf Moor, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+. Probables formaciones de Burnley vs Chelsea Burnley: Dúbravka, Hartman, Estève, Tuanzebe, Walker, Florentino, Cullen, Ugochukwu, Anthony, Tchaouna, Flemming. Chelsea: Sanchez, Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto, Fernández, Caicedo, Garnacho, João Pedro, Neto, Delap. Cómo ver en vivo Burnley vs Chelsea El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.