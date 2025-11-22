Wanda Nara habló sobre MasterChef, Maxi López, rumores y su conflicto laboral

NACIONALES

Buenos Aires, 21 noviembre ( NA) – Wanda Naravolvió a quedar en el centro de la escena y, consultada por distintos temas que rodean su presente en Master Chef Celebrity, dejó definiciones fuertes, aclaraciones y alguna que otra negativa firme. Sobre las grabaciones del reality, la conductora aseguró que el clima detrás de cámara es ideal:“ Re felices, la verdad que muy bien”, dijo, despejando rumores de tensiones, según analizó la Agencia Noticias Argentinas. Cuando le preguntaron por la presencia de Mauro Icardi y la China en Buenos Aires, Wanda fue categórica:“ No, no, de eso no hablo más. No sé nada, estoy trabajando un montón”,dejando claro que no piensa volver a entrar en ese terreno mediático. La relación con Maxi López está mostrando un costado más relajado y televisivamente funcional:“ Estoy muy contenta con Maxi y la verdad que funciona muy bien. En definitiva, en la tele funciona lo que va bien”, admitió. 