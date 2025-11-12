MAR DEL PLATA: Incendiaron la casa del alumno que habría abusado de dos menores en la escuela

El conflicto en la Escuela Primaria N°21 siguió escalando y
luego de la denuncia de que un alumno había abusado de dos menores de 6 años en
la institución educativa, los padres incendiaron la vivienda del acusado, quien
tendría 13.
Según comentaron después del caos que se desató en
el colegio ubicado en Onésimo Leguizamón y Bolívar, las familias se movilizaron
hasta la casa del joven, sobre la misma calle y la avenida Juan B. Justo, y la
prendieron fuego.
El hecho comenzó hace apenas unas horas, en la tarde de este
martes, cuando dos madres denunciaron que sus hijas habían sido abusadas
sexualmente por un alumno mayor que ellas y alrededor de 30 padres se
presentaron en la institución para retirar a los menores y exigir
explicaciones.
En principio, los directivos se negaron a que los alumnos
abandonen el establecimiento educativo, pero el clima de tensión generado por
el corte de calle y el incendio de neumáticos llevó a que cedan y dejen que los
chicos salieran de a dos por curso.
Después, sin los niños en la institución, pidieron
explicaciones por la denuncia y en ese
marco, hubo destrozos e inició el caos en el interior de la Primaria N° 21, ya
que quisieron tomar la escuela y debió intervenir personal de Prefectura.
Finalmente, algunas familias fueron hasta el domicilio del
supuesto agresor y lo incendiaron completamente, de acuerdo a los videos a los
que accedió este medio. La causa está a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro,
del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
