MAR DEL PLATA: No habrá clases por los disturbios, denuncias de abuso y violencia en las aulas

ZONALES





La seccional local del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) convocó a último momento un paro de actividades para este miércoles a raíz del conflicto que se desató por el supuesto doble abuso de un estudiante con otras dos alumnas menores de la Escuela Primaria N°21 del barrio Jorge Newbery de Mar del Plata.

"No a la violencia en las escuelas. Miércoles 12 de noviembre paro distrital y movilización", reza el flyer que dieron a conocer desde el Suteba. La convocatoria es a las 10 de la mañana en Luro y 14 de Julio. "Las escuelas son territorio de paz", aseguraron.

De acuerdo a las primeras informaciones que pudo confirmar 0223, la convocatoria es acompañada también por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

De esta forma, este miércoles no habrá clases en ninguno de los niveles de los establecimientos educativos de gestión pública de General Pueyrredon.

La convocatoria trascendió horas después del conflicto que se desató con la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°21 luego de que dos mamás denunciaran que sus hijas de 6 años habrían sido abusadas, en circunstancias que son materia de investigación, por un alumno de otro grado del mismo establecimiento.





La situación se desmadró en horas de la tarde ante el reclamo firme de los adultos responsables que pedían explicaciones y retirar a sus hijos. Tal como se informó, quemaron neumáticos y cortaron la calle para visibilizar la situación. Incluso, hubo algunos destrozos dentro de la institución, por lo que fue necesaria la intervención de Prefectura Naval Argentina (PNA).

El conflicto se salió de control con un grupo menor prendió fuego la casa del supuesto acusado, ubicada a pocas cuadras en Juan B. Justo y Leguizamón. Con la intervención de la Policía Bonaerense, algunos de los manifestantes apedrearon patrulleros.

La causa está a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien investiga los hechos que sucedieron puertas adentro de la escuela.