MAR DEL PLATA: No habrá clases por los disturbios, denuncias de abuso y violencia en las aulas

La seccional local del Sindicato Unificado de Trabajadores
de la Educación de Buenos Aires (Suteba) convocó a último momento un paro de
actividades para este miércoles a raíz del conflicto que se desató por el
supuesto doble abuso de un estudiante con otras dos alumnas menores de la
Escuela Primaria N°21 del barrio Jorge Newbery de Mar del Plata.
"No a la violencia en las escuelas. Miércoles 12 de
noviembre paro distrital y movilización", reza el flyer que dieron a
conocer desde el Suteba. La convocatoria es a las 10 de la mañana en Luro y 14
de Julio. "Las escuelas son territorio de paz", aseguraron.
De acuerdo a las primeras informaciones que pudo confirmar
0223, la convocatoria es acompañada también por la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de
Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato de
Trabajadores Municipales (STM).
De esta forma, este miércoles no habrá clases en ninguno de
los niveles de los establecimientos educativos de gestión pública de General
Pueyrredon.
La convocatoria trascendió horas después del conflicto que
se desató con la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°21 luego de que
dos mamás denunciaran que sus hijas de 6 años habrían sido abusadas, en
circunstancias que son materia de investigación, por un alumno de otro grado
del mismo establecimiento.
La situación se desmadró en horas de la tarde ante el
reclamo firme de los adultos responsables que pedían explicaciones y retirar a
sus hijos. Tal como se informó, quemaron neumáticos y cortaron la calle para
visibilizar la situación. Incluso, hubo algunos destrozos dentro de la
institución, por lo que fue necesaria la intervención de Prefectura Naval
Argentina (PNA).
El conflicto se salió de control con un grupo menor prendió
fuego la casa del supuesto acusado, ubicada a pocas cuadras en Juan B. Justo y
Leguizamón. Con la intervención de la Policía Bonaerense, algunos de los
manifestantes apedrearon patrulleros.
La causa está a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, del
Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien investiga los hechos que
sucedieron puertas adentro de la escuela.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes