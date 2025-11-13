MADARIAGA: Jornadas con calor para el viernes y sábado con máximas de 30°

MADARIAGA





La primavera comienza a mostrar condiciones más cálidas en la antesala del verano, y en las próximas 48 horas se esperan temperaturas elevadas en General Madariaga.





Para este viernes, la máxima alcanzará los 30°, mientras que el sábado el termómetro podría trepar hasta los 31°.





En tanto, en la zona costera de Pinamar y Villa Gesell, las marcas térmicas se ubicarán entre 27° y 28°, con condiciones similares.





El cielo permanecerá algo nublado, y no se descarta la posibilidad de algunos chaparrones entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 16.





La llegada de un frente frío provocará un descenso marcado de la temperatura, llevando la máxima del domingo a solo 20°.