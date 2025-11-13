MADARIAGA: Atacó con un cuchillo al actual novio de su ex, escapó y lo atraparon a las pocas horas

MADARIAGA

Un hombre de 50 años fue aprehendido este jueves por la mañana luego de atacar con un cuchillo al actual novio de su expareja, provocándole una herida en el muslo izquierdo.





El hecho ocurrió alrededor de las 9:35, en el sector de estacionamiento del Hospital Municipal de Madariaga, cuando el imputado llegó en camioneta y se acercó al rodado en donde se encontraban su ex pareja, de 38 años, y el actual compañero de ella, de 60 años.





Según relató la víctima, hubo un cruce de palabras y ocurrió el ataque con cuchillo, causándole una herida corto punzante en el muslo izquierdo al hombre de 60 años. Luego, el acusado se retiró del lugar.





El herido fue asistido de inmediato en la guardia del hospital en donde debieron frenar el sangrado y realizar una sutura.





La policía fue alertada por personal del hospital e inició un operativo que permitió localizar rápidamente al agresor.





A las 11:00 horas, varios móviles policiales se dirigieron al domicilio del mismo en el barrio Belgrano, en la zona de Bolivia entre Costa Rica y Nicaragua, donde observaron la camioneta buscada.





esperaron y vieron salir de la vivienda al hombre con un dedo vendado, allí lo abordaron lo aprehendieron sin resistencia.





Además se incautó el cuchillo utilizado durante el ataque y la camioneta.





Se inició una causa por lesiones.