MADARIAGA - VOLVIERON LOS ENGAÑOS TELEFÓNICOS: Un matrimonio entregó joyas ante la amenaza de falsos secuestradores

MADARIAGA





Un matrimonio de la ciudad fue víctima en la madrugada de un ardid telefónico bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, en el que delincuentes simularon el secuestro de una hija para lograr que las víctimas entregaran sus pertenencias más valiosas.





Según consta en la denuncia policial, el hecho ocurrió alrededor de la 1:50 de la madrugada, cuando un vecino recibió un llamado a su teléfono fijo. Del otro lado de la línea, una voz femenina que imitaba a su hija, identificada como Andrea Estefanía Martín, le dijo con desesperación: “¡Hola, pa! Me entraron a robar, me pegaron…”.





Segundos después, una voz masculina se interpuso en la comunicación y ordenó: “Junte toda la plata que tenga, todos los dólares y las joyas. Póngalo en una bolsa blanca y tírelo a la calle. Vamos a pasar a buscarlo en moto”.





Temiendo por la vida de su hija, el hombre —que se encontraba junto a su esposa— reunió varias joyas familiares, entre ellas una rastra de plata y oro, aros antiguos, alianzas y un anillo con piedra brillante, colocándolos en una bolsa blanca que arrojó a la vereda.





Instantes después, observó pasar una motocicleta con dos ocupantes sin casco ni patente visible, que se llevaron el paquete.





Tras cortar la comunicación, el matrimonio se dirigió en su vehículo hasta la vivienda de su hija, ubicada en calle 4 entre 45 y 47, donde comprobaron que la joven se encontraba en perfecto estado y que todo había sido un engaño.





El damnificado dio aviso inmediato a la Policía y, ahora, se trabaja en el relevamiento de cámaras municipales con el objetivo de identificar a los autores.