Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato quedó al rojo vivo

INTERNACIONALES

El Gran Premio de Las Vegas terminó con un sacudón inesperado: Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados por una infracción técnica en sus McLaren MCL39. El desgaste de los patines de resina del fondo plano estaba por debajo del mínimo reglamentario, lo que modificó por completo la clasificación y encendió la pelea por el título en la recta final de la temporada.





La inspección técnica detectó que las mediciones eran de 8,88 mm y 8,93 mm, cuando el reglamento exige un mínimo de 9 mm. Las verificaciones se repitieron en presencia de los comisarios y de representantes de McLaren, y nuevamente se confirmó que los valores no cumplían con lo establecido. Aunque el equipo alegó que la irregularidad se debió a baches inesperados en el circuito, menos tiempo de práctica por el clima y una oportunidad limitada para probar configuraciones, los comisarios fueron categóricos: la sanción prevista ante este tipo de infracciones es la descalificación, sin alternativas.





La exclusión golpeó de lleno al campeonato. Norris perdió los 18 puntos del segundo puesto, Piastri los 12 de su cuarto lugar, y la tabla se reacomodó inmediatamente. Max Verstappen igualó a Piastri en el subcampeonato con 366 puntos, mientras que Norris sigue primero con 390, apenas 24 unidades de diferencia y con 58 puntos en juego entre Qatar y Abu Dhabi. Piastri, pese al castigo, conserva la segunda posición por tener una victoria más que Verstappen.





El reordenamiento de resultados dejó a George Russell como escolta en la carrera, logrando su mejor actuación del año, y a Kimi Antonelli con un nuevo podio. Charles Leclerc subió al cuarto puesto, Carlos Sainz al quinto, e Isack Hadjar, Nico Hulkenberg y Lewis Hamilton también escalaron posiciones. Esteban Ocon y Oliver Bearman ingresaron en el top diez gracias a la doble descalificación.





La carrera de Norris había sido intensa desde el inicio. Partió desde la pole position, pero perdió terreno en la primera curva en un duelo directo con Verstappen. Luego se recuperó hasta volver a la segunda plaza, aunque en las vueltas finales sufrió una caída abrupta de ritmo, perdiendo hasta cuatro segundos por vuelta respecto a Russell. El británico comentó que el equipo le avisó de “algunos inconvenientes” y que debía gestionar el ritmo, aunque no sabía aún el motivo exacto. Más tarde se reveló que las sospechas se habían dirigido al desgaste del fondo plano.





Piastri, por su parte, protagonizó una remontada tras caer al séptimo lugar en la primera vuelta por un toque con Liam Lawson. Terminó quinto en pista, luego cuarto tras una penalización a Antonelli. Antes de conocer la descalificación, reconoció que cometió errores que complicaron su avance, aunque destacó “el gran trabajo del equipo con la estrategia”.





La infracción técnica no es inédita esta temporada. Ya habían sido descalificados Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg en otras carreras por el mismo motivo: el desgaste excesivo de la plancha del fondo plano.





En el campeonato de constructores, los resultados modificados favorecieron a Mercedes, que se alejó de Red Bull y Ferrari en la lucha por el segundo puesto. McLaren, en cambio, ya tenía asegurado el título. A nivel individual, pilotos como Carlos Sainz y Fernando Alonso también vieron alteradas sus posiciones: Sainz se acercó al top diez y Alonso cayó al 13° lugar.





Con dos carreras por delante y diferencias mínimas entre los protagonistas, la Fórmula 1 llega a su cierre de temporada con la pelea por el título más caliente que nunca, y con el impacto de la descalificación de McLaren todavía resonando en el paddock.