Mar del Plata se prepara para un verano libre de humo: en diciembre comienzan a regir las multas por fumar en la playa

ZONALES

Mar del Plata se encamina hacia un cambio importante en su perfil turístico: a partir de diciembre de 2025 comenzarán a aplicarse multas a quienes fumen fuera de las áreas autorizadas en la playa, tal como establece la ordenanza que impulsa espacios costeros libres de humo. Será el primer verano con sanciones efectivas desde que la normativa empezó a implementarse de manera gradual.





La regulación deriva de la Ordenanza 20.104, ampliada en 2022 por la Ordenanza 25.845, que obligó a los balnearios privados y concesionados a instalar zonas libres de humo con señalización visible, espacios diferenciados para fumadores y recipientes para colillas. Ese esquema comenzó a aplicarse en diciembre de 2023, aunque la etapa sancionatoria recién quedó habilitada para el tercer año de vigencia.





Pese a que hasta ahora la implementación ha pasado casi desapercibida, fuentes consultadas señalaron que el municipio prepara notificaciones a los balnearios para garantizar el cumplimiento. Diciembre de 2025 marcará el inicio de los controles y penalidades en la costa marplatense.





En cuanto a los montos, las infracciones prevén multas que van del 0,15% al 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales. Si se toma como referencia el salario mínimo de 18 horas vigente en septiembre, de $339.328,21, las sanciones por fumar en sectores no permitidos oscilarían entre $50.899 y $508.992, según el grado de incumplimiento.





La prohibición abarca los balnearios privados y concesionados, las Unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio, el Complejo Punta Mogotes y las concesiones provinciales. Además, el Ejecutivo municipal está facultado para extender la prohibición a las playas públicas, aunque esa decisión aún no fue formalizada.





El objetivo principal de la ordenanza es reducir el impacto sanitario del consumo de tabaco en áreas recreativas, disminuir la contaminación por colillas en la arena y la costa, y fomentar hábitos saludables durante la temporada turística. También se mantiene la exigencia de una correcta señalización en cada balneario, aunque todavía no se han difundido detalles sobre cómo será el operativo de control para el verano 2025/2026.