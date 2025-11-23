Entró al mar con un Fiat 147, intentó escapar tras ser rescatado y lo interceptaron a pocas cuadras

ZONALES





Una insólita secuencia sorprendió a los vecinos durante la tarde del viernes cuando un Fiat 147 apareció completamente dentro del mar, a la altura de avenida 91 y calle 2. Personal de Tránsito municipal llegó al lugar tras ser alertado de la presencia del vehículo parcialmente sumergido, cuyos ocupantes serían oriundos de Lobería.





Con apoyo de maquinaria municipal, el auto logró ser retirado del agua. Sin embargo, apenas el rodado tocó terreno firme, la situación dio un giro inesperado: el conductor aceleró y escapó sin acatar las órdenes de los inspectores, iniciando un seguimiento por varias cuadras en una zona con peatones y vehículos.





Mientras los agentes solicitaban apoyo policial, el pequeño automóvil avanzó por distintas calles del sector hasta que finalmente fue interceptado en la intersección de 575 y 574, donde se logró detenerlo sin que se generaran incidentes mayores.





En el lugar, personal de Tránsito —con asistencia policial— secuestró el vehículo mediante una grúa de la empresa Trave, trasladándolo luego al predio municipal para continuar con las actuaciones correspondientes. Ahora se evalúan las medidas administrativas y legales a aplicar y se investigan las causas que llevaron a que el auto terminara en el mar y, posteriormente, intentara escapar.





La historia sumó otra versión cuando el supuesto conductor decidió brindar su testimonio. En un mensaje, aseguró que la responsabilidad del episodio no fue solo suya y cuestionó el accionar de los inspectores. “Yo lo saqué… ellos se fueron y nunca me les escapé”, afirmó, insistiendo en que los agentes dieron por perdido el vehículo y que incluso “se reían y filmaban” mientras el auto seguía dentro del agua.





También sostuvo que aprovechó la ausencia del personal para poner el vehículo en marcha: “Lo puse en marcha y me les escapé, soy un capo”, dijo, aunque luego reconoció que lo interceptaron cuando bajó a comprar agua porque desconocía que lo estaban siguiendo. “Ellos pensaron que el auto no tenía arreglo… pero como no saben, hablan”, concluyó.