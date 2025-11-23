Asaltaron y maniataron a una familia en un campo

ZONALES

Una familia que regresaba de una fiesta en el paraje Las Toscas fue sorprendida durante la madrugada por una banda de ladrones dentro del campo “El Descanso”, ubicado sobre la ruta 88, en el partido de Lobería.





Los delincuentes, con los rostros cubiertos y guantes, redujeron y maniataron a los propietarios del establecimiento rural para apoderarse de cerca de 2 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, una camioneta y distintas pertenencias.





Horas más tarde, la Toyota Hilux robada fue hallada en el casco urbano de Miramar por personal policial, mientras continúa la búsqueda de los autores del audaz atraco armado.





Según relataron los damnificados, antes de escapar del predio los asaltantes ingresaron a un galpón de material sin portón y se llevaron dos cajones con herramientas, una lata de aceite marca John, una hidrolavadora Karcher, un percutor de impacto Dowen, un reel de pesca Caster y otros objetos de valor.





La denuncia fue radicada ante el Comando de Prevención Rural de Lobería, y el caso quedó en manos de la Fiscalía Nº 30 de Necochea, a cargo de Carlos Larrarte, quien ordenó diversas medidas de prueba para avanzar en el esclarecimiento del robo a mano armada.





El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, en el establecimiento rural situado a la altura del kilómetro 90 de la ruta provincial 88, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.