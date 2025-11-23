El mensaje del futuro ministro de Defensa tras ser designado por Milei: “Las FF.AA. deben estar a la altura del nuevo rol de la Argentina en el mundo"

El teniente general Carlos Presti le dedicó palabras de
agradecimiento al presidente Javier Milei minutos después de haber sido
designado como ministro de Defensa para reemplazar a Luis Petri, quien asumirá como
diputado de La Libertad Avanza.
“Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este
nuevo desafío y gracias Ministro Luis Petri por la confianza en estos dos
años”, posteó. Y agregó: “Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura
del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del
Presidente Milei”.
Horas antes, Petri le había dedicado un mensaje en sus redes
sociales. “Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora
continúe como futuro Ministro de Defensa!”, aseguró el actual ministro de
Defensa.
En la misma línea, el futuro integrante del Congreso añadió:
“Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo
que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad
a la Patria”. Y señaló: “Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las
inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente respaldando a las
Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las
fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada”.
El propio Presidente Javier Milei había confirmado las
designaciones. “Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos
Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa
respectivamente”, afirmó el Presidente Javier Milei desde sus redes sociales,
al tiempo que compartió el comunicado oficial del Gobierno.
En el Gobierno indicaron que ambas designaciones implican
“una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de
diciembre del 2023 con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, y su
impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”. Y finalizaron: “La
Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las
urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas
Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos
en sus respectivas áreas”.
También se expresó al respecto el jefe de Gabinete, Manuel
Adorni: “Bienvenidos al gabinete nacional Alejandra Monteoliva y Teniente
General Carlos Presti. Los espera a ambos una gran gestión por delante. Dios
bendiga a la República Argentina”.
