Expulsaron al portero de una escuela por acosar de una alumna: Dijo que “sólo fue un mimo”

El Gobierno de la provincia del Neuquén, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), resolvió la expulsión definitiva de Feliciano Ramírez, portero escolar del CPEM 57 de San Martín de los Andes, tras la comprobación de su responsabilidad en hechos de acoso hacia una estudiante menor de edad. Esta sanción se enmarca dentro de una serie de medidas disciplinarias impuestas a empleados estatales por conductas graves e incompatibles con sus funciones. Según detalló el CPE, la investigación administrativa comenzó luego de que una estudiante denunció a Ramírez por un episodio de acoso ocurrido el 31 de octubre de 2023. En dicho momento, el trabajador fue separado preventivamente de sus funciones mientras se llevaba a cabo la investigación.

Durante este proceso, la menor relató que Ramírez la invitó a subir a su camioneta, le ofreció dinero y la tomó del brazo intentando besarla. Ante la gravedad de la denuncia, las autoridades del establecimiento educativo acompañaron a la estudiante en el trámite de la denuncia formal, además de recabar testimonios clave que permitieron confirmar el accionar inapropiado del acusado.

El expediente también refleja que, en su declaración, Ramírez admitió haber tenido contacto físico con la alumna, pero intentó justificar su comportamiento, alegando que “solo fue un mimo”. Sin embargo, los auditores del CPE determinaron que su conducta era totalmente incompatible con los deberes que implican su cargo como trabajador del sistema educativo provincial, calificando el hecho como una falta gravísima.

En junio de 2025, después de un exhaustivo proceso de investigación, el CPE resolvió aplicar la sanción máxima: la cesantía de Ramírez en el sistema educativo de la provincia que se efectuó, finalmente, este mes. La expulsión fue confirmada como un paso necesario para preservar la integridad de los estudiantes y garantizar que los profesionales que desempeñan funciones en las instituciones educativas actúen conforme a principios éticos y de respeto.



