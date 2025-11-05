CHOQUE FATAL EN RUTA 2: Un dirigente de Aldosivi murió tras volcar su auto en Lezama

ZONALES





Mar del Plata amaneció con una noticia impactante. Se mató Josesito Moscuzza, hijo de José Moscuzza, empresario histórico de la industria pesquera y presidente honorario del Club Atlético Aldosivi. El joven, también dirigente de la institución del Puerto, manejaba solo con su auto por la Ruta 2 a la altura de Lezama cuando salió del camino, volcó y perdió la vida en forma instantánea.

Aldosivi atravesó la vida de Josesito, como lo llamaban al hijo del empresario, que fue vicepresidente hasta 2024 y acompañó ascensos, descensos y muchos logros en la vida deportiva del club.

Uno de los logros que más se destacan de su gestión como dirigente deportivo es el predio deportivo del Tiburón de Punta Mogotes y su trabajo para que el equipo compitiera en las máximas categorías del fútbol argentino.

Mar del Plata amaneció con un profundo dolor por la muerte de Josesito Moscuzza. Es que, además de formar parte de una de las familias tradicionales de la ciudad balnearia, su figura trascendía al ámbito deportivo y era una persona muy activa socialmente.

"Saludamos afectuosamente a toda la familia Moscuzza por este momento tan triste y doloroso, una noticia devastadora para toda la gente de Aldosivi, gracias por todo lo que hiciste y trabajaste por el club José, se nos fue un gran dirigente y una gran persona,que en paz descanse", se lamentó una de las cuentas vinculadas a Aldosivi.

Según informó el sitio 0223, "el siniestro vial ocurrió anoche en el kilómetro 166 de la ruta 2. En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, con las unidades 10 y 5, además de ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica".



