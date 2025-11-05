Se estrelló una avioneta narco en un campo de Salta: Llevaba 130 kilos de cocaína

NACIONALES





Una avioneta con matrícula boliviana se desplomó en una zona rural del sur de Salta, en Rosario de la Frontera. Llevaba 130 kilos de cocaína. La aeronave volaba muy bajo y era esperada por dos camionetas, pero nunca llegó a destino. Personal de Gendarmería encontró la droga en el lugar y un vehículo prendido fuego. Un vecino logró filmar la extraña maniobra que ahora viraliza las redes. Hay un detenido.

La aeronave con matrícula boliviana se desplomó en el paraje San Felipe, en el sur provincial. Ocurrió este martes en una zona rural del departamento de Rosario de la Frontera. Cerca de donde impactó, había una pequeña pista de aterrizaje donde aguardaban dos camionetas que huyeron del lugar sin poder haber contactado con la avioneta. No hay indicios aún de qué ocasionó la abrupta caída.

El Tribuno confirmó que los tripulantes se fugaron tras el accidente ya que no se reportaron víctimas ni heridos. Pero hay un detenido. De hecho, se cree que el vehículo que encontraron envuelto en llamas fue incendiado de manera intencional.

Tras el incidente, un fuerte operativo policial se montó en la zona donde secuestraron el suntuoso cargamento narco. No precisaron aún la cantidad exacta, pero se anticipó que por los bultos encontrados en la camioneta, se habrían secuestrado unos 130 kilos de cocaína.

Por lo pronto, la zona se encuentra plagada de por fuerzas provinciales y federales. Y aguardan por las pericias que permitan dilucidar la abrupta caída del avión y si contaba o no con permiso para volar en esa zona.