La superluna de noviembre 2025 será la más brillante y cercana del año: cómo observarla

El cielo nocturno ofrecerá este noviembre uno de los
espectáculos de 2025: la superluna más cercana del año, que se podrá ver el 5
de noviembre. Según la NASA, este fenómeno “ocurre cuando la órbita de la Luna
está más cerca de la Tierra (perigeo) al mismo tiempo que hay una luna llena”.
En este caso, el satélite se acercará a aproximadamente
356.833 kilómetros de nuestro planeta.
La órbita lunar varía continuamente su distancia a lo largo
del mes, pero la superluna ocurre únicamente cuando la luna llena se alinea con
ese punto de máxima cercanía. El resultado es una luna perceptiblemente más
grande y brillante en comparación con otras fases llenas o superlunas de menor
cercanía.
“Cuando aparece una luna llena en su perigeo, es un poco más
brillante y más grande que una luna llena normal”, ha divulgado la NASA.
Las dimensiones visuales y efectos observables
El fenómeno hará que el disco lunar se aprecie hasta un 14%
más grande y un 30% más luminoso respecto de la luna llena más lejana del año.
Esta diferencia, avalada por cálculos de la NASA, puede parecer sutil a simple
vista, especialmente cuando quienes la observan lo hacen sin referencias
previas.
Sin embargo, la comparación con fotos tomadas durante otros
puntos de la órbita lunar puede evidenciar con claridad el cambio. La directora
del planetario Abrams en la Universidad Estatal de Michigan, Shannon Schmoll,
señaló que la diferencia es más clara al comparar registros o imágenes de
distintas noches.
Además del impacto visual, la proximidad lunar afecta
levemente las mareas. Según el astrónomo Lawrence Wasserman del Observatorio
Lowell, durante las superlunas, las mareas suelen aumentar ligeramente debido
al refuerzo de la gravedad lunar.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
