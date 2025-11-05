Murió uno de los empresarios más influyentes de Mar del Plata en un vuelco en Ruta 2

Una triste noticia sacude al mundo Aldosivi, al fútbol y la comunidad marplatense con el fallecimiento de José Moscuzza hijo. El ex vicepresidente del club del puerto se accidentó en el kilómetro 166 de la Autovía 2.
Hijo de José Américo Moscuzza, "Josesito" estuvo
ligado toda la vida a la institución deportiva. Como vicepresidente estuvo
junto al equipo hasta el 2024, pasando ascensos y descensos dentro del
profesionalismo que llevó al club a obtener muchos logros y mejoras.
Entre ellas, se destacan sus propias instalaciones en Punta
Mogotes, el avance con las obras en el predio y garantizar su lugar en la elite
del fútbol argentino.
La noticia genera mucho dolor en la comunidad marplatense
por haberse convertido en una de las figuras más queridas, no sólo del ámbito
del deporte sino también en lo social y en distintos sectores de la ciudad en
los que desarrollaba actividades.
El hecho
El siniestro vial ocurrió anoche en el kilómetro 166 de la
ruta 2. En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama,
con las unidades 10 y 5, además de ambulancias del sistema de emergencias
local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica.
Se investigan las causas que ocasionaron el choque y vuelco
del vehículo de Moscuzza, aunque se sabe que iba solo y su coche volcó.
