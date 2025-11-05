Aseguran que el estudiante de la UBA que murió tras caer al vacío en la Facultad de Medicina, sufría bullying de sus compañeros y docentes

El fiscal Patricio Lugones investiga la muerte de M.J.R., un estudiante de 27 años que cursaba el primer año de la carrera de Nutrición en la Facultad de Medicina de la UBA, y que falleció tras caer desde el segundo piso dentro del edificio. Aunque en principio se habló de un posible suicidio, la investigación busca determinar si existió instigación al suicidio, una figura penalmente punible. La investigación judicial

Según fuentes del caso, el joven habría sido víctima de bullying por parte de compañeros y docentes, lo que abre una línea de investigación sobre el entorno académico y el posible hostigamiento que pudo haber sufrido en los días previos a su muerte.

El fiscal Lugones ordenó una serie de medidas urgentes que implican tomar declaración a:

• Los estudiantes que presenciaron el hecho.

• Los compañeros de clase.

• Los docentes.

Además, se analizan distintas versiones sobre las circunstancias de la caída y los últimos momentos del estudiante.

En redes sociales circuló la versión de que el joven habría caído desde un séptimo piso, aunque en la causa judicial figura el segundo piso como el lugar del hecho. También se difundieron fotos del momento.

La investigación se centra ahora en determinar si existieron actos de hostigamiento o comentarios humillantes que pudieran haber influido en la decisión del joven.

Hostigamiento y presión académica

Según testimonios recogidos por el programa Lape Club Social (América TV), el estudiante era víctima de maltrato por parte de algunos docentes y compañeros. Incluso se investiga si un comentario recibido minutos antes de su muerte podría haber sido el detonante del episodio:

“Debería darte vergüenza de hacerme perder el tiempo para rendir así, nunca vas a ser médico”, habría dicho un ayudante de cátedra.

Aunque esa versión aún no fue confirmada oficialmente, otros alumnos aseguran que este tipo de trato es frecuente en la carrera, donde la presión académica y el estrés son parte de un clima de exigencia extrema.

Algunos estudiantes señalaron además la falta de un gabinete psicológico institucional que brinde acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de angustia o sobrecarga emocional.