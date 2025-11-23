El finde XXL trajo casi 160 mil turistas a Mar del Plata y Montenegro lo consideró "un récord histórico"

NACIONALES

El intendente expuso el balance del Emturyc a través de las redes y evaluó que se trata de un fin de semana récord: en 2024 llegaron un 38% menos de visitantes.

Ya pasaron tres de los cuatro días del fin de semana XXL que atrajo al turismo y le regaló a la ciudad uno de los recesos con mayor actividad para los operadores turísticos: durante el viernes, sábado y domingo arribaron a Mar del Plata 158 mil turistas , según confirmó el intendente Guillermo Montenegro .

El jefe comunal expuso la cifra obtenida por las mediciones del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) y evaluó que se trata de " un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones".

"Todo para competir. Y ganar", cerró su posteo en X. Con estos números, se consolida la llegada d e casi un 38% más de turistas que el mismo período del 2024 , cuando el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional solo tuvo tres días.

En tanto, operadores turísticos de sectores como la hotelería, los balnearios y los locales gastronómicos reportaron altos niveles de reserva que rozaron el 80% , impulsado por precios competitivos, promociones bancarias y el buen clima que acompañó al sábado y domingo hasta el momento.

A Mar del Plata vinieron 158 mil turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar. pic.twitter.com/kl3b4Q8y Ie

Las rutas en dirección a Mar del Plata se vieron colmadas tanto durante el viernes como el sábado, cuando se consolidó la llegada de la mayor cantidad de turistas que terminaron optar por Mar del Plata como la mejor opción para este receso compuesto por un día no laborable con fines turísticos el viernes y un feriado nacional el día lunes 24.

Además de los números aportados por el Emturyc, el conteo de automóviles de los puestos camineros y los porcentajes de ocupación, la llegada de viajeros y el disfrute de los locales se vio en las calles: durante los últimos días la costa se llenó de transeúntes, deportistas y sombrillas en las playas.

Aún resta una jornada para continuar aprovechando de Mar del Plata durante el fin de semana XXL que funcionará como termómetro para la temporada 2025-2026 en puerta , dejando buenas expectativas.