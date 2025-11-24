Delincuentes balearon a un adolescente de 16 años durante un intento de robo en Mar del Plata

NACIONALES

Los ladrones, que estaban con los rostros cubiertos, lograron escapar y eran buscados por la policía.

Un adolescente de 16 años resultó herido al recibir un balazo durante un intento de robo protagonizado por cinco delincuentes en su casa de la ciudad balnearia de Mar del Plata . Fuentes policiales informaron que las autoridades recibieron un alerta al 911 por un ilícito cometido en una vivienda de la calle S. Rodríguez 1778, motivo por el que los uniformados concurrieron y se entrevistaron con una joven de 29 años. La damnificada declaró ante el personal policial que en su local, donde vende bebidas alcohólicas, al menos cinco ladrones ingresaron para sustraer dinero y su pareja forcejeó para evitar el delito . Uno de los atacantes efectuó un disparo e hirió en el hombro al hijo del matrimonio , un menor de 16 años, que fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y recibió el alta. Los delincuentes, que estaban con los rostros cubiertos, se retiraron a pie de la finca y eran buscados por la Justicia. Fuente: NA.

