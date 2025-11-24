MADARIAGA - PRIMERO EN CNM: Su ex pareja la atacó a trompadas tras haberle confesado que había conocido a otro hombre

MADARIAGA

Una mujer de 36 años denunció haber sido víctima de agresiones físicas prolongadas por parte de su expareja durante una jornada de trabajo rural en cercanías del casco urbano de Madariaga.





Según relató la denunciante al que accedió CNM, ambos se encontraban trasladando equinos a distintos campos de la zona cuando el hombre comenzó a interrogarla insistentemente sobre su vida personal tras la separación. Ante una respuesta afirmativa respecto de haber conocido a otra persona, el sujeto reaccionó con violencia.





La víctima informó que el agresor le propinó golpes de puño en el rostro y la cabeza, generándole lesiones visibles en ojos, nariz, boca y hombros. La situación se extendió durante aproximadamente cinco horas, lapso en el que fue obligada a recorrer distintos sectores de un barrio cercano mientras el atacante exigía saber la identidad y domicilio de su nuevo vínculo afectivo.





La mujer pidió reiteradamente regresar a su vivienda hasta que finalmente el agresor accedió a llevarla de vuelta. Durante todo el tiempo ella se lanzó sobre el hombre para evitar más golpes. Esto hizo que toda la ropa del atacante estuviera manchada de sangre. Luego, la víctima, se presentó ante las autoridades y solicitó medidas de prohibición y restricción de acercamiento.





La investigación tomó relevancia porque el acusado registra antecedentes por episodios previos de violencia, incluyendo denuncias por amenazas y restricciones que no fueron renovadas en su momento. El fiscal Walter Mercuri dispuso iniciar actuaciones urgentes, y se dispuso una consigna policial en la casa de la víctima.





En la tarde de este lunes CNM supo que se realizó un allanamiento en la vivienda del acusado a quién no pudieron encontrar. Sí hallaron prendas lavadas pero que aún contenían manchas hemáticas.