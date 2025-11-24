Se achica la fábrica de ollas y sartenes Essen: Desvincularon a 29 empleados y el gremio apunta a las importaciones

Se achica la fábrica de ollas y sartenes Essen de 20.000 metros cuadrados en Venado Tuerto, Santa Fe: desvinculó a 29 empleados por la caída del consumo, argumentó.

Consultada al respecto, la compañía respondió que “en los últimos meses, la demanda disminuyó, lo que obligó a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción: en total, 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual”.

Según la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el recorte de trabajadores directos y temporarios a los que no se le renovaron los contratos implica una disminución de 10% de la plantilla. El sindicato aseguró que les prometieron que no habrá más despidos en lo que queda de 2025 y que “el ajuste fue necesario”, pero que “se analizará cómo sigue todo”.

Pero el gremio denuncia que la empresa sustituyó 45% de su producción por importaciones chinas y teme que eventualmente se reemplace toda la producción y haya más cesantías.

Essen aclaró que “la medida no está relacionada en lo más mínimo con la importación, sino exclusivamente con la baja de la demanda”. Agregó que “fabrica la enorme mayoría de sus productos en Venado Tuerto” y que “la marca y la industria argentina son conceptos profundamente vinculados”.

“Essen continuará produciendo en el país sus productos icónicos con la calidad y pasión que la caracterizan. Mantiene, además, su compromiso con el empleo y su preservación”, añadió. Y sumó que “continúa trabajando para recuperar los niveles de producción y demanda, y confía en lograrlo en los próximos meses”.

“A lo largo de 45 años, Essen supo adaptarse, innovar y evolucionar. Hoy mantiene su filosofía: conservamos la esencia que nos hizo crecer, con productos de calidad y vocación por la fabricación nacional”, resaltó.

Cabe aclarar que, con la apertura de la economía, la firma avanzó con importaciones, en un momento en el que fabricantes analizan alternativas, dado que importar es más económico que sostener la producción local.

Su fábrica santafesina es la más grande del mundo de piezas de aluminio fundido con esmalte vitrocerámico, dirigida por la tercera generación familiar. Al respecto, Wilder Yasci, nieto del fundador y CEO de Essen, reconoció que la empresa se enfoca en ser “más productiva y eficiente”.

Así lo señaló cuando en agosto lanzó 'Rein', su primer robot de cocina que busca competir con el alemán Thermomix y casas de electrodomésticos, que cada vez más traen del exterior productos para acompañar su oferta nacional.

El robot inteligente demandó una inversión de US$ 1,2 millones y fue un desarrollo conjunto con un fabricante asiático. Viene con 500 recetas cargadas que se actualizan automáticamente. En ese sentido, la empresa incorporó proveedores estratégicos de China. “Con el mercado cerrado, nos enfocábamos en otras cosas”, apuntó en agosto Yasci.

Ahora, sobre el escenario actual, la empresa explicó en un comunicado que sacó tras los despidos que “la apertura del mercado permitió a Essen ampliar su capacidad de innovación a través de nuevos productos que idea y diseña en la Argentina, pero cuya fabricación se realiza en el exterior debido a que la tecnología necesaria para producirlos no existe localmente”. Se ensamblan en el país, por lo que destacó que no importó “ningún producto terminado”.

“Estos desarrollos, realizados junto a proveedores internacionales, complementan la línea principal sin reemplazar la producción nacional. Dentro de estos productos importados, el rubro cacerolas (para el cual no existe tecnología de fabricación en el país) representó en 2025 solo 1,9% de las ventas”, aclaró.