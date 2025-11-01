Corrientes: murieron cuatro personas tras el choque entre dos camionetas

Cuatro personas murieron este viernes por la mañana tras un
trágico choque entre dos camionetas en la Ruta Nacional 12, provincia de
Corrientes. Uno de los vehículos se prendió fuego y explotó tras el impacto.
El siniestro ocurrió alrededor de las 8 en el kilómetro 1304
de la arteria nacional, en el tramo entre la localidad correntina de Ituzaingó
y la capital misionera de Posadas.
De acuerdo a las primeras informaciones, una Ford Ranger y
una Toyota Hilux chocaron de frente cuando uno de los vehículos quiso realizar
una maniobra de sobrepaso a un camión en la ruta de doble mano. Sin embargo, de
frente venía la otra camioneta. Ahí se generó el fuerte impacto.
En tanto, en el lugar no se registraron señales de intento
de frenado antes del choque, según consignó el medio correntino El Litoral a
partir de lo que dijeron testigos.
La magnitud del impacto entre las camionetas provocó que la
Ford Ranger se saliera del asfalto hacia la banquina, se prendiera fuego y
luego, producto del contacto con el combustible, se produjera una explosión.
Personal de Bomberos y los servicios de emergencias llegaron
rápidamente al lugar y montaron un amplio operativo de rescate que también
consistió en cortar el tránsito para asegurar la escena.
Los cuatro muertos son los ocupantes de ambos vehículos. En
la Ford Ranger las víctimas fueron identificadas como Dante Adrián Guerrero y
Lucas Sarchetti. Por su parte, en la Hilux fallecieron Amel Raúl López, de 32
años, y María Hebe López Beristayn, de 59 años. En esa camioneta viajaba
también un joven de 27 años que logró salir del habitáculo por sus propios
medios y fue trasladado a un centro de salud con lesiones leves.
Dos de las víctimas eran de Encarnación, Paraguay, mientras
que las otras dos eran de Posadas.
Tras la remoción de los vehículos y las tareas de los
equipos de auxilio, la ruta quedó habilitada para la circulación varias horas
después, de acuerdo al medio correntino citado.
El Diario Época indicó además que se efectuaron las
diligencias y trámites de rigor correspondientes mientras que en la Comisaría
Segunda de Ituzaingó se inició la actuación sumarial pertinente.
