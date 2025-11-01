Home Ads Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: Denunciaron el hurto de 6 lechones de una chacra del Belgrano

cnm noviembre 01, 2025

Un hombre de 68 años denunció el hurto de seis lechones en su propiedad ubicada en la intersección de las calles Macedo y Líbano.

 

Según consta en la presentación policial a la que tuvo acceso CNM el denunciante regresó a su domicilio alrededor de las 6:00 de la mañana y constató que personas desconocidas habían ingresado a su chacra. Desde uno de los corrales sustrajeron seis lechones de aproximadamente entre 15 y 18 kilos, de pelaje blanco y overo.

 

Interviene en la causa la UFI (UFID) N° 8.


