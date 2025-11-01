MADARIAGA: Denunciaron el hurto de 6 lechones de una chacra del Belgrano

Un hombre de 68 años denunció el hurto de seis lechones en su propiedad ubicada en la intersección de las calles Macedo y Líbano.
Según consta en la presentación policial a la que tuvo
acceso CNM el denunciante regresó a su domicilio alrededor de las 6:00 de la
mañana y constató que personas desconocidas habían ingresado a su chacra. Desde
uno de los corrales sustrajeron seis lechones de aproximadamente entre 15 y 18
kilos, de pelaje blanco y overo.
Interviene en la causa la UFI (UFID) N° 8.
