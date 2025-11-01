MADARIAGA: Denunciaron el hurto de 6 lechones de una chacra del Belgrano

MADARIAGA

Un hombre de 68 años denunció el hurto de seis lechones en su propiedad ubicada en la intersección de las calles Macedo y Líbano.

Según consta en la presentación policial a la que tuvo acceso CNM el denunciante regresó a su domicilio alrededor de las 6:00 de la mañana y constató que personas desconocidas habían ingresado a su chacra. Desde uno de los corrales sustrajeron seis lechones de aproximadamente entre 15 y 18 kilos, de pelaje blanco y overo.

Interviene en la causa la UFI (UFID) N° 8.